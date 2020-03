Attualmente vi sono dei Casting aperti per la nuova edizione di X Factor, alla ricerca di nuovi talenti canori e musicali. Sono poi tuttora aperte le selezioni per la realizzazione di quattro spot commerciali prodotti da Studio Interzona.

X Factor

Per la nuova edizione del noto programma televisivo, in onda sulla piattaforma Sky, dal titolo X Factor e dedicato a talenti musicali e canori, sono in corso le relative selezioni.

A tale proposito gli interessati devono riempire il form presente sul sito del programma alla sezione casting (xfactor.sky.it/casting), compilarlo con la massima cura e quindi inviarlo entro la fine di questo mese di marzo

Spot commerciali

Per la realizzazione di quattro spot commerciali, da girare entro la fine di questo mese di marzo, Studio Interzona seleziona attori, attrici e figuranti tra Ferrara e Rovigo.

I provini si svolgeranno poi su convocazione, a seguito di accurata valutazione della documentazione inoltrata in allegato alla propria candidatura (comprensiva di dati personali e di contatto, fotografie, curriculum artistico-professionale e showreel) da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: interzona.production@ gmail.com. Ma andiamo per ordine.

Per il commercial 1 si cercano innanzitutto, per la copertura di ruoli attoriali, una ragazza di età compresa tra 17 e 20 anni, con taglia tra il 38 e il 40 e capelli lunghi e ricci di color castano chiaro e un ragazzo tra 20 e 22 anni, con taglia 44, di corporatura esile e capelli corti di color castano scuro, entrambi con adeguate capacità recitative.

Si cercano poi, come figuranti, una donna tra 25 e 35 anni, di taglia 40 e con capelli scuri lunghi e lisci e una donna di circa 25 anni, della stessa taglia ma con capelli biondi, lunghi e mossi nonché con occhi chiari e carnagione sempre chiara (in alternativa: occhi azzurri e capelli di color rosso).

Per il commercial 2 si cercano invece un uomo tra 45 e 48 anni, taglia tra 46 e 50, coi baffi e dai capelli scuri o brizzolati, e un uomo tra 60 e 70 anni, con taglia tra 48 e 50 e dai capelli bianchi, entrambi con buone capacità in ambito attoriale.

Si cerca poi anche un bambino tra 8 e 10 anni, dalla struttura fisica esile e con capelli scuri e corti.

Per la realizzazione del commercial 3 la richiesta è invece indirizzata nei confronti di un uomo intorno ai 60 anni, brizzolato e con taglia tra il 50 e il 52 e un ragazzo di circa 25 anni, con capelli lunghi e chiari, tutti e due con buone capacità recitative.

Infine, per il quarto spot si cercano, per ruoli attoriali, un uomo tra 40 e 45 anni, con capelli scuri o brizzolati e taglia tra il 46 e il 48, una donna di età compresa tra 35 e 40 anni, dalla corporatura esile e con capelli di colore castano lisci e lunghi, e una bambina tra 8 e 10 anni, della stessa tipologia fisica e con capelli lunghi e castani.

Come figuranti la richiesta è invece orientata verso un bambino tra 6 e 8 anni, con fisico minuto e capelli corti e scuri e una ragazza di età compresa tra 20 e 25 anni, taglia tra 38 e 40 e capelli biondi ricci e lunghi nonché chiara quanto a carnagione ed occhi.