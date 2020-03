Sono aperte le selezioni per la ricerca di insegnanti e attori professionisti per un programma televisivo su rete di livello nazionale. Sono inoltre tuttora in corso, da parte di Flamingo Animazione, le selezioni di figure varie nel settore dell'animazione e dell'assistenza turistica, anche a livello digitale.

Un programma televisivo

Per un programma televisivo che andrà poi in onda su rete nazionale e le cui riprese verranno successivamente effettuate a Roma, si cercano attualmente insegnanti, sia uomini che donne e tutti di età compresa tra 40 e 60 anni e attori professionisti maggiorenni di un pò tutte le età (fino a 90 anni).

Verranno accettate candidature solo di persone residenti in Abruzzo, Molise, Sicilia, Campania, Puglia. Per proporsi è necessario inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum e foto a: fulvia@corima.tv. Le selezioni, anche alla luce dell'attuale situazione, non inizieranno prima della fine del prossimo mese di maggio.

Flamingo Animazione

Sono in corso selezioni varie da parte di Flamingo Animazione, membro dell'Associazione Startup Turismo. Flamingo da tempo si occupa, tra le altre cose, della progettazione e della creazione di servizi di animazione e assistenza in ambito turistico, garantendo sempre un elevato livello di competenza e professionalità.

Peraltro, fatto questo particolarmente in linea con i tempi e a dir poco utilissimo in una situazione grave come quella attuale (in relazione all'emergenza sanitaria e alle difficoltà negli spostamenti e non solo), svolge anche moltissime attività sul piano della animazione digitale, servendosi al contempo di numerose app. A tale proposito rimandiamo direttamente al sito web di Flamingo Animazione dove vengono presentate svariate novità per il 2020, tra cui possiamo segnalare le seguenti: Kiki Wall per Mini Club, Radio Flamingo (che trasmette 24 ore su 24), storyteller, #influencer, biowatching, orienteering, escape room, droni, paintball, educazione cinofila e altro ancora.

Gli interessati a svolgere attività per Flamingo possono visionare previamente il relativo sito internet e far riferimento quindi alla sezione 'lavora con noi'. In tale ambito è possibile inviare il proprio curriculum artistico-professionale e attendere quindi di essere contattati (solitamente questo avviene entro le successive 48 ore) per un primo incontro-colloquio di persona o in video conferenza.

I selezionati potranno poi accedere allla fase formativa (Flamingo College) della durata di 3 giorni sotto la guida di alcuni coach, e quanti si saranno particolarmente distinti avranno la possibilità di essere inseriti nelle atttività di Flamingo, stipulando un regolare contratto di lavoro.