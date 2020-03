Sono attualmente aperti i casting che si svolgeranno online per la ricerca di concorrenti per il noto programma di Rai 1 dal titolo La Corrida. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori, attrici e figuranti per vari spettacoli teatrali che si terranno a partire dalla fine del 2020.

La Corrida

Per la nuova stagione del celebre programma in onda su Rai 1 dal titolo La Corrida, condotto da Carlo Conti, sono in corso le selezioni per coloro che desiderano prendere parte alla trasmissione come concorrenti.

A tale proposito la casa di produzione Banijay Italia, data la peculiare situazione in cui si trova l'intero Paese, invita a mandare un video contenente una propria esibizione girato tra le pareti domestiche. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento al sito web della casa di produzione, alla sezione casting, compilando l'apposito form, con dati personali e di contatto a cui allegare foto (in primo piano e a figura intera) e il video indicato, unitamente a quant'altro viene richiesto.

Rappresentazioni teatrali

Sono attualmente aperte le selezioni per la realizzazione di rappresentazioni teatrali dedicate ai bambini. In particolare, per questi spettacoli di genere comico e divertente e ispirati a varie fiabe, la richiesta è indirizzata nei confronti di attori ed attrici di età compresa tra 18 e 65 anni e figuranti tra 18 e 30 anni. La compagnia teatrale sarà formata da non più di 10 elementi.

Non si richiede un livello attoriale di tipo professionistico ma occorre comunque un'esperienza in ambito recitativo maturata presso altre compagnie. Per quanto concerne i figuranti, ne saranno scelti non più di 3. Anche se quest'ultimi non saranno chiamati a recitare, verranno preferiti quelli con pregresse esperienze teatrali, dal momento che in situazione di necessità potrebbe occorrere la loro partecipazione attiva a dialoghi e battute.

Gli spettacoli inizieranno a partire dalla fine di quest'anno, 2020, e si terranno inizialmente presso alcuni teatri di Roma per proseguire poi in Toscana. Tenuto conto dei problemi di spostamento causati dalla attuale situazione di emergenza sanitaria, gli interessati a proporre la propria candidatura possono inviare dati personali, riferimenti di contatto, il video di una propria esibizione fatta spontaneamente al momento o il link di rimando ad un video contenente una propria performance già caricata su una piattaforma, il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''teatrospettacoli2021@gmail.com''.

Solamente dopo che verranno selezionati tramite una valutazione accurata concernente il materiale inviato, saranno poi contattati dalla produzione per un eventuale casting dal vivo.