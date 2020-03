In Emilia Romagna l'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha promosso un concorso pubblico per il reclutamento di un insegnante per scuola dell'infanzia a tempo pieno e indeterminato, presso la scuola del Comune di Copparo. Lo stesso ente mediante concorso deve assumere anche un istruttore specialista in attività tecniche ed ambientali. Il vincitore della selezione beneficerà di un contratto a tempo indeterminato.

Insegnante scuola dell'infanzia

Per essere ammesso al concorso il candidato deve essere in possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: diploma di Maturità Magistrale o diploma di Maturità Socio – Psico – Pedagogica, oppure un diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria, indirizzo 'Scuola d’Infanzia' o altri titoli afferenti.

Gli interessati dovranno presentare l'istanza di ammissione, entro il 2 aprile 2020 secondo una delle seguenti modalità: raccomandata; PEC o direttamente alla sede dell'unione, ricordandosi di allegare la ricevuta della tassa di € 10,00.

Prove d'esame

Il concorso si articola in due prove: una scritta e una orale, nell’ambito della quale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche. La prova scritta potrà consistere in domande a risposta sintetica o nella risoluzione di un test a risposta multipla.

La prova orale ha per oggetto i medesimi contenuti tecnico professionale previsti anche per la prova scritta sui seguenti argomenti: contenuti psicologici e pedagogici; legislazione e aspetti istituzionali; competenze pedagogiche e didattiche.

Istruttore specialista in attività tecniche ed ambientali

Per quanto concerne il suddetto ruolo professionale i candidati, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso di un Diploma di Laurea conseguito con il vecchio ordinamento universitario in Architettura o Ingegneria o Laurea Specialistica o Magistrale equiparata.

Le istanze potranno essere presentate direttamente presso la sede dell'ente o inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata. Alla domanda va allegata la tassa di concorso di € 10,00.

Prove d'esame

Per i candidati che passeranno l’eventuale preselezione o nel caso di esame, questo si articolerà su due prove: una prova scritta ed una prova orale. Entrambe le prove verteranno sulle seguenti materie: elementi di diritto amministrativo; norme in materia di risparmio energetico, amministrazione digitale; norme in materia di progettazione di impianti e altri argomenti come elencanti nel bando.

Ricordiamo che i bandi integrali sono stati pubblicati nel sito sac4.halleysac.it/ae00741/zf/index.php/bandi-di-concorso.