Penny Market è un marchio commerciale appartenente al Gruppo tedesco Rewe e si occupa della distribuzione di generi vari. Quest'ultimo lo ha introdotto in Italia nel 1994 a Cremona e da allora si è diffuso anche in altre località. Di conseguenza, per il funzionamento dei suoi quasi 400 negozi italiani, l'azienda inserisce spesso offerte di lavoro nel suo sito web ufficiale. Per esempio, tre posizioni molto ricercate attualmente sono: lo stagista nelle vendite, l'addetto vendita e l'assistente di direzione.

Inoltre, la candidatura online a tali offerte è senza limiti di scadenza.

Tre ruoli molto richiesti da Penny Market

Come anticipato, Penny Market cerca figure lavorative per i suoi punti vendita presenti in diverse regioni italiane. A titolo di esempio, si può prendere in considerazione la campagna di assunzioni indetta per i suoi negozi delle province di Napoli, Roma e Torino.

Quanto al caso dello stagista, tale ruolo è richiesto in più punti vendita tra i quali c'è anche quello di Acerra in provincia di Napoli.

L'azienda ha quindi bisogno di persone che abbiano una predisposizione nel settore della vendita al dettaglio, e i più volenterosi verranno inseriti in un percorso di formazione che insegnerà loro ad occuparsi delle attività di negozio. Per la precisione, l'inquadramento lavorativo prevede un periodo di addestramento lungo 6 mesi.

Il secondo caso da affrontare è la posizione di addetto vendita. Tale figura è ricercata ad esempio nel centro acquisti di Roma in via Prenestina e per il quale si ha bisogno di lavoratori in grado di dedicarsi alle operazioni di cassa e al riempimento e allestimento degli scaffali.

Sono preferito coloro che abbiano conseguito una certa esperienza pregressa nella grande distribuzione organizzata e che siano predisposto al contatto con il pubblico e alla collaborazione tra colleghi. Quanto al tipo di contratto di lavoro, nel sito aziendale non viene fatta menzione, per cui si presume che verrà valutato in sede di colloquio.

In ultimo, vi è la ricerca di un assistente di direzione.

Tra le varie province, si può considerare quella di Torino, ovvero il negozio di Grugliasco, dove si cercano candidati in grado di affiancare il direttore nel gestire la rete di commessi, nell'effettuare determinate operazioni come chiudere la cassa e rendere puliti e ordinati gli ambienti. Sono richiesti inoltre: fino a 2 anni di esperienza precedente in ambiti analoghi e la residenza nei pressi del luogo di lavoro. Infine, il personale dovrà essere disposto a turni lavorativi flessibili.

Come effettuare la domanda di lavoro online

Per partecipare alla selezione del personale di Penny Market la prima cosa da fare è digitare "penny market lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca.

Nella pagina che compare si dovrà cliccare il link dal titolo "Lavora con PENNY Market", il quale condurrà alla sezione del sito dell'azienda riguardante il lavoro. Scorrendola, a un certo punto ci si troverà di fronte al pulsante rosso "candidati" e il cui click porterà immediatamente all'elenco delle offerte di lavoro recentemente inserite. Basterà cliccare il titolo di quella che si sceglie per poterne leggere la descrizione. L'ultimo passo da compiere sarà completare la candidatura attraverso il pulsante grigio "Apply now".