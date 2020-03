Il gruppo Msc Crociere, celebre compagnia di navigazione turistica, offre nuove possibilità di lavoro per risorse da impiegare sia a bordo delle navi, sia a terra. Il team è in evoluzione e sta promuovendo una cospicua campagna di recruiting, che mira a ben 36.000 assunzioni entro il 2020.

Le figure richieste per lavoro sulle navi

La nota compagnia di navigazione è alla ricerca di nuove risorse per assunzioni sulle imbarcazioni da crociera. Le posizioni aperte per lavorare a bordo delle navi sono rivolte perlopiù a personale da impiegare nell'ambito della ristorazione, nei negozi di bordo, per le escursioni, per l'accoglienza clienti, per l'intrattenimento e per servizi medici.

Inoltre sono richieste anche risorse da inserire nello staff che gestisce operativamente la nave. In particolare alcune delle posizioni aperte sono le seguenti:

Specialista del divertimento.

Chef.

Sommelier.

Istruttori di danza.

Ingegnere..

Elettricista.

Assistente della gioielleria.

Personale di crociera.

Si ricercano candidati con un diploma di scuola secondaria di secondo grado (a seconda del ruolo da ricoprire) prevalentemente con conoscenza della lingua inglese e dei principali strumenti informatici.

Il personale di terra richiesto da Msc

Numerose sono anche le opportunità di lavoro che Msc fornisce all'interno dei propri uffici e delle basi portuali. In questo periodo infatti è alla ricerca di personale nel nostro Paese e principalmente per assunzioni in Campania, presso la sede di Napoli. Tra le figure richieste:

Agente del Contact Center.

Capo squadra di escursioni a terra.

Specialista in lead management

Coordinatore del marketing commerciale.

Coordinatore per esigenze speciali.

Specialista dell'assistenza clienti.

Inoltre sono aperte posizioni per lavorare in Svizzera, Olanda, Stati Uniti, Australia, Germania e Regno Unito.

Ecco come inviare la propria istanza di partecipazione

Gli interessati alle prossime assunzioni da parte di Mcs Crociere devono recarsi sulla pagina ufficiale della compagnia di navigazione e in particolare nella sezione "Lavora con noi". In tale sezione sono elencate tutte le opportunità di lavoro e le posizioni attive per lavorare sulle navi oppure a terra e per le quali è possibile candidarsi. Per candidarsi, in primo luogo, bisogna iscriversi al sito con i propri dati e scegliere se si desidera visionare le posizioni attive per il personale di bordo oppure di terra; successivamente si può scegliere la posizione d'interesse.

Cliccando sulla posizione a cui il candidato è interessato compariranno tutte le mansioni da svolgere e i requisiti richiesti per candidarsi al lavoro.