Casting in corso per per la ricerca di aspiranti cuochi e davvero disastrosi tra i fornelli per un nuovo programma di cucina condotto da Benedetta Parodi su La7. Sono poi aperte le selezioni di figure varie a cura di Dreaming Casting per la realizzazione di alcuni video musicali di noti big della canzone.

Un nuovo programma televisivo

Sono attualmente aperti i casting per un nuovo programma televisivo condotto da Benedetta Parodi e che andrà poi in onda su La7. Si tratta di una trasmissione del tutto correlata ad aspiranti cuochi che dovranno poi cimentarsi in competizioni culinarie.

A tale proposito si cercano ambosessi maggiorenni fondamentalmente incapaci di cucinare ma comunque desiderosi di mettersi ai fornelli. Gli interessati devono inviare la propria candidatura corredata di dati personali, riferimenti di contatto e foto al seguente indirizzo di posta elettronica: castingbenedetta@la7.it. Quanti verranno ritenuti interessanti per la realizzazione del programma saranno poi contattati dalla produzione.

Video musicali

Sono in corso varie selezioni a cura di Dreaming Casting finalizzate alla ricerca di figure varie per la realizzazione di alcuni video musicali.

Innanzitutto per la clip di un artista particolarmente importante si ricercano quattro ragazzi di età compresa tra 25 e 30 anni con caratteristiche di varia tipologia e altri tre ragazzi, della stessa fascia di età, senza ulteriori indicazioni. Le riprese verranno effettuate a Milano il prossimo 18 marzo e gli interessati devono inviare dati, foto, contatti e indicazioni concernenti il proprio ruolo a info.dreamingcasting@gmail.com inserendo nell'oggetto: 'Video Milano'.

Per le riprese del video musicale di un noto rapper, che si terranno tra Milano e Chiasso il 20 e il 21 marzo, sono poi in corso le selezioni per questi ruoli principali: una ragazza di origine orientale di età tra 25 e 30 anni, in grado di ballare la lap dance, e un uomo tra 40 e 55 anni, esperto nell'ambito delle arti marziali. Si cercano inoltre, come figuranti/comparse, quattro ragazzi di origine orientale, tra 25 e 30 anni, tre uomini di origine cinese, tra 25 e 40 anni ed un ulteriore uomo cinese.

Per proporsi occorre inviare la propria candidatura allo stesso indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza, allegando sempre dati personali, di contatto e foto, inserendo però in oggetto 'Video Milano/Chiasso'. Infine per realizzare il videoclip musicale di un altro importante e ben noto artista si selezionano ragazzi e ragazze tra 22 e 25 anni. Le riprese verranno effettuate a Milano entro il mese di marzo. La candidatura, corredata dalla consueta documentazione, va inoltrata in questo caso a info.dreamingcasting@tiscali.it con oggetto 'Video Marzo'.