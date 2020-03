Nuove opportunità di lavoro in Puglia all'interno della pubblica amministrazione. L’Asl di Foggia, in particolare, ha bandito sei Concorsi Pubblici per 100 assunzioni. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e devono possedere un titolo di laurea a seconda del ruolo a cui intendono candidarsi. Le scadenze per i concorsi vanno dal 9 al 16 marzo.

Lavoro Asl di Foggia: le figure richieste

Le 100 risorse saranno assunte dall'Azienda Sanitaria Locale di Foggia per i seguenti ruoli professionali:

30 collaboratori amministrativi : per accedere a tale ruolo è necessario essere in possesso di una laurea triennale in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche oppure titoli equipollenti.

: per accedere a tale ruolo è necessario essere in possesso di una laurea triennale in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche oppure titoli equipollenti. 27 fisioterapisti : i candidati devono avere conseguito una laurea triennale in Fisioterapia oppure attestati considerati equipollenti.

: i candidati devono avere conseguito una laurea triennale in Fisioterapia oppure attestati considerati equipollenti. 10 educatori professionali: per candidarsi bisogna avere un diploma di laurea triennale in Educazione Professionale o titoli equipollenti.

10 assistenti sanitari: con una laurea triennale in Assistenza Sanitaria oppure diplomi equivalenti.

10 logopedisti: in possesso di un titolo di laurea in Logopedia oppure attestati equipollenti.

9 tecnici della prevenzione: con un diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Concorsi pubblici: i requisiti per partecipare

Per partecipare e candidarsi ai concorsi pubblici è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all’UE o di una della altre categorie previste dai bandi.

o di uno stato appartenente all’UE o di una della altre categorie previste dai bandi. avere la maggiore età.

idoneità al lavoro da svolgere.

al lavoro da svolgere. non essere decaduti da un impiego statale o da una pubblica amministrazione per rendimento insufficiente o a causa dell’accertamento che il lavoro stesso è stato ottenuto tramite la presentazione di documenti falsati.

non aver riportato condanne o procedimenti penali in corso

godimento dei diritti politici e civili.

essere in regola con gli obblighi di leva (per gli uomini nati entro il 31/12/1985).

Le prove da affrontare e come inviare la propria domanda

Qualora le domande di partecipazione superino di 20 volte il numero di posti disponibili, l'Asl avvierà le procedure di preselezione che consistono in: una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio orale.

Per candidarsi ai concorsi pubblici banditi dall'Asl di Foggia bisogna inoltrare la propria domanda di partecipazione esclusivamente mediante procedura telematica sul sito ufficiale dell'Azienda Sanitaria Locale: accedendo nell'albo pretorio saranno disponibili i bandi dei vari concorsi a cui candidarsi.