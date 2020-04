Nella giornata odierna ci sarà una riunione presso la sede del Ministero dell'Istruzione con i rappresentati dei sindacati Snals, Gilda, Flcgil e Cisl. Il vertice tra Miur e sindacati sarà utile per la presentazione dei bandi dei concorsi scuola e i rispettivi decreti. Prima di questa riunione, si sono già confrontate le diverse forze politiche sulla possibilità di bandire procedure concorsuali in questo periodo di emergenza sanitaria. In particolare la Ministra Azzolina ha espresso il suo parere positivo sulla fattibilità dei concorsi che sono stati precedentemente approvati dal decreto legislativo 126/2019.

Tuttavia l'espletamento delle prove previste per la primavera del 2020, è rimandato a data da destinarsi al momento in cui l'emergenza sanitaria sarà rientrata. Azzolina ha parlato, però, di una retrodatazione giuridica della nomina per le future assunzioni da concorso straordinario per la Scuola secondaria, qualora non si riuscisse a completare la procedura concorsuale entro il 1° settembre 2020. Invece il gruppo parlamentare italiano di sinistra di Liberi e Uguali (Leu) ha richiesto una selezione dei docenti per titoli e anzianità in quanto le norme contenute nel decreto legislativo sopracitato sono state stabilite in un contesto precedente all'emergenza nel quale era possibile arrivare alle assunzioni entro settembre 2020.

Il Psi ha proposto una graduatoria senza selezione, mentre Italia Viva preferisce mantenere una posizione più moderata sostenendo che ci debba essere una selezione per i futuri insegnanti.

Le procedure concorsuali attese sono quattro

Viste le diverse posizioni delle forze politiche, i sindacati hanno richiesto un nuovo confronto per discutere della problematica sui concorsi scuola scaturita dall'emergenza sanitaria.

Ricordiamo che i concorsi attesi sono quattro ed in particolare si discuterà dei seguenti bandi: bando di concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado, al quale potranno aderire anche i neolaureati con 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche; bando di concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado, al quale potranno aderire solo i docenti con almeno tre anni di servizio alle spalle; bando di concorso per la scuola dell'Infanzia e Primaria; bando di concorso straordinario per la scuola di I e II grado che prevede la procedura per la sola abilitazione (escluso il ruolo).

Intanto il CSPI si è espresso solo in merito alla bozza del bando di concorso straordinario secondaria inerente alla procedura per l’abilitazione, ma ha fornito indicazioni ritenute utili anche per la procedura che prevede il ruolo.