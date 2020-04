Anche la Croce Rossa Italiana prevede assunzioni di infermieri e medici per far fronte alla pandemia da Coronavirus. Come si comprenderà, CRI è sicuramente una delle associazioni maggiormente impegnate nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso e, pur basandosi in gran parte sul contributo di volontari, soprattutto per le operazioni di tipo logistico, ha comunque bisogno di personale sanitario specializzato come infermieri e medici per la gestione delle attività di assistenza sanitaria. Negli annunci apparsi sul portale della Croce Rossa Italiana dedicato alla ricerca di personale (inrecruiting.intervieweb.it/), si specifica che le candidature saranno aperte fino al persistere della situazione di emergenza.

Croce Rossa, assunzioni di infermieri per l’emergenza Covid-19 nel Lazio e in tutta Italia

Le assunzioni di infermieri da parte della Croce Rossa riguardano nello specifico il Lazio. Ai candidati è richiesto il possesso delle Laurea triennale e/o magistrale in Scienze Infermieristiche con relativa iscrizione all’albo professionale. Requisito preferenziale sarà l’attestato del corso o aver prestato servizio presso un Reparto Sanità Pubblica (RSP).

Per quanto riguarda le competenze professionali, si richiede l’abilitazione al Basic Life Support (BLS), una buona conoscenza dei programmi informatici Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) e di database per archiviazione di dati sanitari.

Richiesta la conoscenza della lingua inglese e di una eventuale seconda lingua (preferibilmente francese o arabo).

Si offre un contratto di libera professione della durata di 3 mesi, con una retribuzione massima di 18 euro l’ora per una media di 150 ore mensili. La sede di lavoro è Roma.

Medici Croce Rossa per USMAF di Imperia, La Spezia, Verona, Roma

Sempre nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Croce Rossa prevede assunzioni di medici presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) di Imperia, La Spezia, Verona e Roma, presso le quali svolgere attività di vigilanza sanitaria, profilassi e prevenzione in sede transfrontaliera.

Tra i requisiti richiesti, la laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in igiene, infettivologia, dermatologia o malattie dell’apparato respiratorio, e l’iscrizione pluriennale all’albo professionale. Preferenziale l’attestato o esperienza presso RSP.

Tra le competenze richieste, la conoscenza delle normative sulla tutela dei diritti umani, una buona conoscenza dell’inglese, di una seconda lingua e dei principali applicativi Microsoft Office.

Il tipo di contratto di assunzione sarà da definire, così come anche la durata, che dipenderà dal perdurare dell’emergenza sanitaria. La retribuzione prevista è di 25 euro l’ora, per 100 ore mensili in media.

Iscrizioni al database Croce Rossa per medici e infermieri in tutta Italia

Oltre alle selezioni in corso, la Croce Rossa Italiana ha predisposto un data base di personale medico e di infermieri allo scopo di costituire un elenco di professionisti ad essere prontamente impiegato in tutta Italia in caso di necessità. Un elenco particolarmente utile in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, durante la quale ci sono forti richieste di attività da prestare in supporto ai servizi sanitari di pubblica utilità.

Al momento dell’iscrizione ad data base, si richiede ad ogni candidato di compilare un modulo in cui dettagliare la propria professione, da integrare con il proprio curriculum vitae aggiornato, in modo da poter identificare la professionalità più adatta alle esigenze. A seconda delle necessità, i candidati ritenuti maggiormente idonei verranno contattati per un colloquio.

I dati dei candidati saranno conservati nel database per due anni, salvo espressa richiesta di cancellazione da parte del titolare dei dati stessi.