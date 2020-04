Casting in corso finalizzati alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un programma televisivo collegato alla casa di produzione Corima, le cui riprese verranno successivamente effettuate nella Capitale. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di compagnie teatrali per la partecipazione alla prossima edizione di Venice Open Stage.

Un programma televisivo

Per la realizzazione di un programma televisivo in onda quotidianamente su rete nazionale, sono in corso, a cura di Corima, le selezioni di attori e di attrici di origine calabrese e di età compresa tra 30 e 60 anni.

Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Gli interessati a proporsi devono inviare la propria personale candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: ''fulvio@corima.tv''. Quanti verranno ritenuti interessanti ai fini della realizzazione della trasmissione televisiva in questione, verranno poi contattati dalla produzione.

Venice Open Stage

Sono tuttora in corso le selezioni per l'ottava edizione, che si terrà poi dall'1 al 12 luglio, di Venice Open Stage, finalizzata a favorire l'incontro tra singoli artisti emergenti o tra gruppi teatrali.

Possono prendere parte alla manifestazione sia spettacoli editi che inediti di compagnie teatrali, all'interno delle quali almeno un appartenente abbia conseguito un titolo di studio in uno dei seguenti settori: cinema, musica, arti visive o performative, teatro. L'età media di quanti compongono le varie compagnie, che devono essere legalmente riconosciute, non dovrà oltrepassare i 35 anni, e si prevedono spettacoli teatrali di durata complessiva tra 45 e 90 minuti, con tempi di montaggio e smontaggio non superiori ai 45 minuti.

Occorre poi precisare che l'esecuzione della performance dovrà avvenire nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria, e in tal senso è necessario allegare un'autodichiarazione con firma del legale rappresentante della compagnia. Particolarmente gradito, inoltre, l'utilizzo di linguaggi contemporanei nonché la fattibilità tecnica e la versatilità della peculiare performance nel riuscire ad adattarsi ai vari spazi di tipo scenico.

Gli interessati a partecipare alle selezioni sono tenuti ad inoltrare la propria candidatura entro e non oltre il prossimo 11 maggio (alla mezzanotte) al seguente indirizzo di posta elettronica: ''veniceopenstageoff@gmail.com'', inserendo nell'oggetto ''Candidatura Bando Vos Office 2020''. Ogni compagnia potrà presentare non più di uno spettacolo. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare previamente il sito web di Venice Open Stage.