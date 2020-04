Ci sono dei casting attualmente aperti per realizzare una fiction web di carattere internazionale per Netflix, da girare poi a Milano, Napoli, Roma, Parigi, Londra, nonchè in Sicilia. Sono inoltre tuttora in corso delle selezioni finalizzate alla realizzazione di uno spot pubblicitario per un'azienda di abbigliamento, con riprese da effettuarsi successivamente nella Capitale.

Una fiction web per Netflix

Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di una importante fiction web di carattere internazionale per la nota piattaforma Netflix.

Le riprese verranno poi effettuate orientativamente la prossima estate, emergenza sanitaria permettendo, a Milano, Roma Napoli, Parigi, Londra e in alcuni luoghi della Sicilia. La richiesta in questione è indirizzata nei confronti di modelle e aspiranti tali, anche del tutto prive di esperienze pregresse, di qualsiasi etnia e di età compresa tra 16 e 23 anni, di statura non inferiore a 165 cm, con taglia tra il 40 e il 42, con una misura di seno non inferiore alla terza e dei capelli senza meches e shatush.

Si richiede una adeguata conoscenza della lingua italiana e si precisa che non è gradita la presenza di tatuaggi vistosi.

Le interessate a proporsi per la fiction devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.danzi.eu@ outlook.com, inserendo nell'oggetto: 'Casting Netflix'.

La persona di riferimento delle selezioni è Carmen Del Gaudio.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare uno spot di tipo pubblicitario correlato ad un'azienda di abbigliamento, promossa prevalentemente tramite web, sono tuttora aperte le relative selezioni. Le riprese verranno successivamente effettuate a Roma, indicativamente nel prossimo mese di giugno, ovviamente tenuto conto della attuale situazione sanitaria.

In particolare, la richiesta è orientata nei confronti di un uomo e di una donna, entrambi devono essere di bella presenza e di età compresa tra 25 e 40 anni. Verranno preferite le candidature provenienti da persone del Lazio. In ogni caso, gli uomini devono essere alti non meno di 175 cm e le donne devono avere una statura minima di 170 cm.

Gli interessati a proporre la propria candidatura sono tenuti ad inviare dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie al seguente indirizzo di posta elettronica: spotmoda2020@ libero.it. I casting verranno effettuati sul piano fotografico, in relazione alla relativa documentazione inoltrata nell'ambito della candidatura.