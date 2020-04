Casting tuttora aperti finalizzati alla scelta di alcuni ruoli attoriali, di differenti età, per realizzare uno short film da girare successivamente nel pieno centro della Capitale e prevalentemente in notturna. Sono poi in corso i casting per la ricerca di numerosissimi attori per una prestigiosa iniziativa correlata alla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Un nuovo short film

Per realizzare un nuovo cortometraggio sono attualmente aperte le relative selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli attoriali maschili.

Lo short film verrà successivamente effettuato, orientativamente e compatibilmente con la situazione di grave emergenza sanitaria a causa del coronavirus, tra il mese di settembre e quello di ottobre di quest'anno a Roma, in pieno centro e prevalentemente in notturna. A tale proposito, si ricercano nello specifico un attore tra 40 e 55 anni, in possesso di una rilevante esperienza recitativa innanzitutto sul piano teatrale, e un giovanissimo attore di età compresa tra 11 e 14 anni e di bella presenza, entrambi residenti nell'ambito della regione Lazio.

Gli interessati a presentare la propria candidatura per questo nuovo cortometraggio sono tenuti a inviare con la massima sollecitudine i propri dati personali e i relativi riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie nonché al proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: rapsodiacasting @gmail.com. Per gli attori minorenni la candidatura deve essere spedita esclusivamente dai genitori o da chi ne fa le veci.

Dante's Project

Sono ancora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e di attrici per il Dante's Project, un progetto di recitazione attoriale veramente importante e di livello assolutamente elevato sul piano artistico-culturale relativo alle tantissime terzine della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il progetto in questione è nato da un'idea dell'attrice Diana Dell'Erba e trae notevole ispirazione dal film dal titolo Il Mistero di Dante, di Louis Nero.

La richiesta in questione è indirizzata attualmente nei confronti di attori protagonisti che recitino l'intera opera dantesca terzina dopo terzina. Ne occorreranno moltissimi, per l'esattezza oltre cinquemila. Quanti desiderano prendere parte all'importante iniziativa e proporre la propria personale candidatura devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: dantesproject2015 @gmail.com, indicando dati personali, riferimenti di contatto e il proprio curriculum. A ciascun selezionato verrà poi assegnata una terzina dantesca.