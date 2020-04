Casting in corso per la ricerca di una attrice per la copertura del ruolo da protagonista nell'ambito di un cortometraggio di produzione inglese. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di maturandi per la realizzazione di un nuovo programma televisivo su rete nazionale.

Un cortometraggio

Per la realizzazione di un nuovo short film, di produzione inglese, sono attualmente in corso le selezioni di attrici. In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di una attrice di età scenica compresa tra 20 e 30 anni, con occhi castani o neri, capelli lunghi castani, corporatura mediterranea, carnagione scura/olivastra.

Si richiede inoltre un livello B1 o B2 di conoscenza della lingua inglese parlata, tenuto conto peraltro del fatto che le riprese del cortometraggio verranno effettuate a Londra, orientativamente dal 3 al 5 di settembre di quest'anno. A tale proposito, oltre alla regolare retribuzione è previsto che il volo di andata e ritorno dall'aeroporto di Milano Malpensa e il pernottamento in hotel a Londra siano a carico della casa di produzione. Le interessate a presentare la propria candidatura devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale, una fotografia in primo piano e una a figura intera nonché il link ad uno showreel o di rimando ad un video rigiardante precedenti esperienze in ambito recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: roberto.ritondo@ incantattori.it.

L'inoltro va effettuato entro e non oltre il prossimo 19 aprile. L'attrice selezionata dovrà poi interpretare il ruolo della protagonista principale, Anna, di origini italiane.

Un programma televisivo

Per realizzare un programma televisivo riguardante l'esame di maturità, che andrà poi in onda su una importante rete di livello nazionale, si cercano attualmente ragazzi e ragazze di qualsiasi regione italiana che devono sostenere tale esame proprio quest'anno.

In tal senso, la richiesta è indirizzata verso ragazzi e ragazze disponibili a parlare di sè. Quanti desiderano prendere parte alla nuova trasmissione sono tenuti ad inviare entro e non oltre il prossimo 1 di giugno, unitamente ai propri dati personali ed ai relativi riferimenti di contatto telefonico e di posta elettronica, un breve video di presentazione, di durata non superiore a 3 minuti, in cui si racconta un pò di sè e del proprio contesto familiare, il tutto in connessione con la propria condizione di maturandi, a questo indirizzo di posta elettronica: casting@ vervemediacompany.com o, tramite whatsapp, al numero indicato sul sito aziendale.

La produzione provvederà poi a prendere contatto con i candidati ritenuti maggiormente interessanti per il programma.