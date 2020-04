Selezioni aperte di attori e attrici per un nuovo cortometraggio di tesi legato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, con riprese da effettuarsi nel capoluogo lombardo. Sono poi in corso le selezioni di concorrenti per un nuovo programma televisivo dal titolo The Goal, con riprese in Toscana.

Uno short film

Per la realizzazione di un cortometraggio di tesi di tre studentesse della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, sono attualmente in corso le selezioni di attori e di attrici. Le riprese verranno poi effettuate a Milano.

In particolare, la richiesta è indirizzata nei confronti di un attore, alto, robusto, bruno (ruolo: Alessandro), una attrice tonica e con una chioma di capelli rossi (ruolo: Francesca), una attrice con capelli lisci sopra le spalle (ruolo: Elena). Tutti i candidati e le candidate devono avere un'età compresa tra 20 e 28 anni.

Gli interessati a candidarsi per lo short film in questione devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando portfolio/showreel, a: inerzia.production@ gmail.com.

The Goal

Casting aperti anche per la ricerca di quattro concorrenti per la realizzazione di un nuovo reality show dal titolo The Goal. Il format in questione verrà poi girato nell'arco di tre mesi, in un periodo tuttora da definirsi. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ambosessi di età compresa tra 25 e 60 anni, residenti in Toscana, tutti fuori forma e in sovrappeso ma con tanta voglia di dimagrire e migliorare nettamente il proprio aspetto fisico.

Si tratta difatti di una trasmissione, strutturata in dodici puntate, nel cui ambito i selezionati saranno tenuti a seguire un preciso programma di dimagrimento nonché di miglioramento del proprio aspetto fisico, seguiti da un personal trainer, un dietologo un'estetista, e vari specialisti, unitamente allo staff dei conduttori televisivi.

Entrando maggiormente nello specifico, verranno innanzitutto proposte ai concorrenti delle diete personalizzate, a seguito di un'accurata visita effettuata da un professionista, cui dovranno attenersi per tutta la durata dei tre mesi di riprese.

Si prevede inoltre la presenza costante al proprio fianco di un personal trainer. Chi riuscirà meglio nei risultati vincerà un viaggio per due persone alla Isole Canarie. The Goal verrà messo in onda su diverse emittenti regionali di tutta Italia.

Gli interessati a proporre la propria candidatura possono far riferimento al sito ufficiale del programma dove è presente l'apposito form online da compilare con cura, o inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie e ogni altro elemento ritengano utile per una adeguata valutazione sul sito ufficiale del programma thegoalreality.it.