Il bando del concorso ordinario della secondaria di I e II grado è stato pubblicato ieri, 28 aprile 2020, in Gazzetta Ufficiale insieme alle altre tre procedure previste per i docenti. La domanda di partecipazione al concorso ordinario potrà essere presentata in via telematica sul sito del Ministero dell’istruzione dal 15 giugno al 31 luglio .

I requisiti di accesso alla procedura ordinaria

Potranno accedere al concorso ordinario della Scuola secondaria i neolaureati con 24 Cfu nelle discipline antropo-psico pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il titolo di laurea magistrale o a ciclo unico dovrà essere titolo di accesso alla classe di concorso specifica per la quale si partecipa alla procedura secondo la tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017. Requisiti di accesso al concorso ordinario per i docenti sono anche l'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure l'abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando che ai sensi della normativa vigente è necessario comunque possedere il titolo di accesso alla classe di concorso.

Per le cattedre di sostegno, oltre ai requisiti già indicati, è necessario possedere il titolo di specializzazione sul sostegno. Gli insegnanti tecnico-pratici dovranno avere il diploma di accesso alla classe di concorso della scuola secondaria superiore.

Le prove del concorso ordinario docenti

Le prove del concorso ordinario saranno tre più una eventuale preselettiva. Lo svolgimento della prova preselettiva sarà stabilito successivamente alla presentazione della domanda, qualora il numero degli aspiranti sia superiore di quattro volte al numero dei posti messi a concorso, a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, e comunque non inferiore a 250.

La preselettiva computer based verterà sulla conoscenza della normativa scolastica, capacità logiche, comprensione del testo e conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2. Sarà assegnato un punto per ogni risposta corretta, zero punti alle risposte non date o errate e sarà prevista una banca dati da comunicare agli aspiranti. Le prove scritte saranno due: la prima valuterà il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa; la seconda valuterà le conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso.

La prova orale consisterà in un colloquio che avrà una durata massima complessiva di 45 minuti e che sarà incentrato sulla padronanza delle conoscenze afferenti alle classi di concorso

Come presentare domanda

Le domande potranno essere presentate in via telematica dai candidati in possesso dei requisiti attraverso l'applicazione 'Polis- Istanze On Line' previo possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, di un'utenza specifica per l'accesso al servizio di 'Polis - Istanze on Line'. Sarà possibile inoltrare la istanze dal 15 giugno al 31 luglio 2020.