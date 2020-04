Il nuovo piano della Regione Campania creato per far fronte alla emergenza Covid-19 prevede importanti misure di sostegno in favore di tutte le categorie di lavoratori, imprese, ma anche dei cittadini che pagano l’affitto e per i disabili. Parliamo dell'erogazione di somme in favore dei pensionati (per soli due mesi), per liberi professionisti anche con cassa autonoma (bonus una tantum di 1000 €), per le imprese (fino a 2000 € per il mese in corso), disabili e studenti (per l'acquisto di software e hardware).

Il programma della Regione Campania

Proprio oggi il Presidente della Regione De Luca ha annunciato che è stato finalmente stilato in dettaglio il programma intitolato “piano socio economico della Regione Campania” per fronteggiare la crisi economica generale determinata dalla grave emergenza che la collettività sta vivendo in questo periodo. Il Presidente ha sposato le proposte formulate dai gruppi dei vari partiti politici di concerto con le associazioni sindacali e persino con le rappresentanze religiose, prevedendo misure concrete che mirano a dare immediata liquidità ai cittadini di ogni categoria sociale e attività professionale, arrivando a stanziare oltre 600 milioni di euro.

Ciò è quanto si legge dal bando appena pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania. Sono stati stanziati i seguenti fondi: “contributo alle famiglie con disabili; pensioni al minimo portate a 1.000 euro (per soli due mesi); contributo di 2.000 euro alle imprese commerciali, artigiane e industriali; bonus a professionisti e lavoratori autonomi; bonus alle aziende agricole e delle pesca; 30 milioni per il comparto del turismo”.

Contributo alle pensioni e agli studenti

Spicca tra le varie misure quella di “sostegno straordinario a favore dei pensionati titolari di Pensioni sociali e di assegni sociali”. Si riferisce solo ai percettori di pensioni inferiori ai 1000 €. Tali soggetti, ad integrazione di quanto già percepiscono dall’Inps, potranno partecipare al bando per vedersi accreditare per soli due mesi una ulteriore somma che farà quindi raggiungere la soglia dei 1.000 € mensili.

Vengono stanziati 10 milioni per dare sostegno agli studenti delle scuole secondarie e universitari per munirsi di strumentazione utile alla “didattica a distanza” (lezioni in videoconferenza). Tale contributo sarà erogato una tantum da destinare all'acquisto di strumenti informatici necessari alle attività da svolgere in streaming.

Aiuti alle micro-imprese e per i liberi professionisti autonomi

Il piano di sostegno prevede che per le micro-imprese (artigiane, commerciali, industriali con lavoratori inferiori a 10 che fatturano meno di 2 milioni) sia attribuito per il mese corrente la somma di 2000 euro; per i professionisti (anche con casse previdenziali autonome) e lavoratori autonomi con fatturato che non supera i 35.000 euro nel 2019 e che abbiano subito una riduzione degli introiti nel primo trimestre di quest'anno (circostanza da autocertificare) viene assegnata per il mese di maggio una somma fissa e per una sola volta di 1.000 euro, che andrà a sommarsi all'assegno già eventualmente riconosciuto dal governo (nel decreto "Cura Italia").

Bonus per gli inquilini e per i mutui sulla prima casa

Previsto anche un contributo in favore delle famiglie che hanno contratto un mutuo per la prima casa e che hanno subito una riduzione di reddito a causa della riduzione del lavoro (anche per licenziamento). Le somme stanziate ammontano a 5 milioni. Ulteriore fondo di 8 milioni prevede un bonus fino a 2000 € in favore dei conduttori di immobili privati qualora il nucleo familiare abbia un Isee che non superi i 13.338 euro. Fino a 1.800 €, invece, in caso di Isee che non superi i 25.000 euro. Sostegno economico di 300 € per quattro mesi anche per i lavoratori stagionali nel settore alberghiero in aggiunta a quello previsto dal governo.

Il bando, sebbene già pubblicato, non contiene ancora i dettagli e i termini per inoltrare la domanda. Non resta pertanto che attendere le indicazioni che saranno fornite nei prossimi giorni.