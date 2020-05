L'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 100 Cps infermieri. La scadenza per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione, la quale dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante procedura telematica, è fissata per il prossimo 25 giugno.

Concorso pubblico infermieri: i requisiti per candidarsi

Per candidarsi alla selezione pubblica per titoli ed esami indetta dall'Asl di Caserta, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'UE o a un altro stato straniero (i candidati dovranno fornire dimostrazione di avere il diritto di soggiorno oppure il diritto di soggiorno permanente);

buona padronanza della lingua italiana;

godimento di tutti i diritti civili e politici;

idoneità al lavoro del profilo professionale per cui l'aspirante intende candidarsi: l'accertamento sarà effettuato direttamente dall'Asl di Caserta;

laurea triennale in Scienze infermieristiche o titoli equipollenti;

iscrizione all'albo professionale;

non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

non essere stato destituito o dispensato da un precedente lavoro presso una Pubblica Amministrazione per aver ottenuto l'incarico stesso tramite la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Lavoro all'Asl di Caserta per infermieri: come inviare domanda e le prove da affrontare

Per la partecipazione al concorso pubblico è richiesto il versamento di 10,00 euro all’Asl di Caserta con causale "Contributo per partecipazione al Concorso per n° 100 Cps Infermieri", la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione.

Gli aspiranti dovranno inoltrare la propria istanza di partecipazione mediante procedura telematica attiva sulla piattaforma ufficiale dell’azienda, entro le ore 24:00 del 25 giugno 2020. Per inoltrare correttamente la domanda è necessario iscriversi al sito dell'Asl di Caserta nella sezione "iscrizione ai concorsi" tramite il proprio indirizzo di posta elettronica.

Il concorso pubblico prevede tre prove. La prima è una prova scritta sugli argomenti riguardanti il ruolo, le funzioni e le competenze del profilo professionale per cui si concorre. In seguito i candidati dovranno affrontare una prova pratica e un colloquio orale incentrato sugli argomenti già trattati nella prova scritta. La commissione esaminatrice, al termine degli esami, stilerà una graduatoria di merito in base ai risultati delle prove e alla valutazione dei titoli.