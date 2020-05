Banca Credem ha annunciato 100 assunzioni di giovani entro la fine del 2020. La notizia è stata data dal responsabile Gestione e selezione del personale del gruppo, Simone Taddei, che ha anche fatto sapere come nei mesi di marzo e aprile, nonostante l’emergenza sanitaria, le attività di selezione di Credem sono proseguite in modalità virtuale, portando a 50 nuovi inserimenti, il 60% dei quali under 30.

Assunzioni Banca Credem, 100 posti di lavoro entro fine 2020: come candidarsi

Il gruppo bancario Credem effettuerà 100 nuove assunzioni entro la fine del 2020. La ricerca sarà concentrata sia sul settore commerciale che dell’Information Technology (IT), nel quale sono previsti il 30% degli inserimenti.

Per quanto riguarda il settore commerciale, la ricerca è rivolta a ragazzi e ragazze diplomati, neo-laureati o laureati in ambito economico, matematico e giuridico che, dopo un iniziale inserimento come operatore di sportello, saranno avviati ad uno sviluppo in ambito commerciale come gestori di clienti privati e small business con la possibilità di una successiva crescita manageriale come direttore di filiale.

Per il settore IT, si ricercano giovani laureati e laureandi in Informatica, Ingegneria Informatica, Fisica, Matematica e Statistica da inserire presso la sede di Reggio Emilia, dove avranno l'opportunità di collaborare in team su progetti di innovazione digitale dei servizi bancari e dei relativi applicativi.

Le candidature possono essere inoltrate registrandosi alla sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale Credem, raggiungibile all'indirizzo web credem.it.

Selezioni online per le assunzioni in Banca Credem

Il processo di selezione per le assunzioni in Banca Credem si svolge interamente in modalità online, con colloqui effettuati via web da psicologi specializzati.

Una procedura virtuale, come fa saper il responsabile del personale, Simone Taddei, messa a punto da tempo e che ha dato risultati paragonabili a quelli dei colloqui effettuati di presenza. La stessa modalità che ha permesso di effettuare nel mese di marzo, nonostante il periodo di lockdown, colloqui con oltre 1.400 candidati, dai quali sono scaturite 50 assunzioni nei mesi di marzo e aprile.

Il Gruppo Banca Credem

Banca Credem è un gruppo bancario privato costituito da 15 società specializzate, grazie alle quali vengono affiancati altri business, quali assicurazioni, Leasing, Factor e prestiti personali, alla tradizionale attività di banca commerciale. Attualmente, il Gruppo conta oltre 600 punti vendita tra filiali, centri imprese, negozi finanziari e un IT Department interno, in continua crescita ed evoluzione.

Negli ultimi cinque anni, sono stati assunti circa 750 tra neodiplomati e neolaureati, che rappresentano oltre il 50% delle assunzioni complessive, successivamente impegnati in percorsi di formazione continua nel quale la “job rotation” rappresenta, secondo le parole di Taddei “una leva di crescita legata alla valorizzazione delle diversità all'interno della popolazione aziendale”.