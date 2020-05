Selezioni in corso di attori, attrici e comparse per realizzare due spot pubblicitari da girare rispettivamente a Roma e a Milano. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di figure varie per una trasmissione televisiva legata a Corima.

Due spot pubblicitari

Casting attualmente aperti per la realizzazione di due sport pubblicitari di una nota azienda automobilistica. Le riprese verranno poi effettuate orientativamente a Roma e a Milano per la durata di due giorni consecutivi, rispettivamente tra il 18 e il 26 giugno e tra il 5 e il 15 luglio. Le date precise verranno comunicate a suo tempo. In particolare, per quanto concerne lo spot da girare a Roma la richiesta è indirizzata nei confronti delle seguenti figure: un attore di età compresa tra 25 e 30 anni, una attrice della stesa fascia di età e con patente di guida B, con caratteristiche tipiche della donna mediterranea standard, un'attrice di età compresa tra 35 e 40 anni, con capelli biondi e, se possibile, con occhi chiari, un attore tra 40 e 45 anni, dal look curato, un'attrice di età compresa tra 18 e 22 anni, 20 comparse ambosessi tra 18 e 60 anni.

Per quanto riguarda lo spot da girare a Milano si cercano invece: un attore tra 19 e 22 anni, in possesso di patente di guida B, un attore di età compresa tra 35 e 40 anni, con occhi chiari, capelli castani e, preferibilmente, con barba ben curata, un'attrice tra 18 e 22 anni, con capelli neri e occhi chiari, un'attrice di età compresa tra 45 e 50 anni, con occhi scuri, capelli brizzolati e in possesso di patente B, un attore tra 60 e 65 anni, di etnia caucasica e con capelli brizzolati, un'attrice di età compresa tra 18 e 22 anni e 30 comparse ambosessi tra 18 e 60 anni. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre fotografie, curriculum artistico-professionale e, se possibile, uno showreel, nel caso si presentino per ruoli attoriali, e una foto in primo piano e una a figura intera se si candidano come comparse, alla seguente email: dyte.casting@gmail.com.

I prescelti online, sulla base di una accurata valutazione relativa alla documentazione inoltrata, verranno successivamente contattati dalla produzione per effettuare un provino tramite videocall.

Un programma TV

Selezioni in corso per la ricerca di ambosessi maggiorenni (dai 18 ai 90 anni) provenienti dal Nordafrica, in particolare da Egitto.

Algeria e Marocco, con un'ottima conoscenza della lingua italiana. Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico (possibilmente in Pdf), foto in primo piano e a figura intera, a: fulvia@corima.tv, inserendo nell'oggetto la nazione di nascita.