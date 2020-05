Casting attualmente aperti per la ricerca di gestori di pizzerie, ristoranti e attività varie nell'ambito della ristorazione che vogliono essere protagonisti di un programma televisivo. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per una web serie da girare a Napoli.

Ricette Stellate Italy

Per un nuovo programma televisivo dal titolo Ricette Stellate Italy, che andrà poi in onda su rete nazionale e sarà dedicato a pizzerie, ristoranti e attività varie nel settore della ristorazione, sono attualmente in corso le relative selezioni. In particolare, i casting in questione sono rivolti soprattutto a ristoranti e a pizzerie italiane interessate a mettersi in mostra sul piano mediatico, ma anche ad altre attività del settore.

Ogni puntata verrà dedicata ad una specifica struttura di ristorazione, al fine di rilanciare il made in Italy e valorizzare i prodotti nostrani. Le selezioni sono quindi indirizzate verso proprietari di locali, ristoranti e pizzerie. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Ricette Stellate Italy anche per reperire ulteriori dettagli e informazioni.

La candidatura va comunque poi inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: info1@ amigosrl.it da parte dei gestori di ristoranti e pizzerie, e a commerciale@ amigosrl.it da parte di aziende food, beverage e fornitrici di attrezzature varie sempre nel settore della ristorazione.

La pagina ufficiale Facebook precedentemente indicata può rivelarsi comunque particolarmente utile anche per restare aggiornati sull'iniziativa.

Una web serie

Casting in corso anche per la realizzazione di una web serie a Napoli. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata nei confronti di attori e di attrici.

Entrando ulteriormente nello specifico, per questa web serie di genere comico e prodotta da Webfriend Italy Srl, le selezioni sono orientate verso due attori e due attrici con le seguenti caratteristiche: una donna, madre della protagonista, di età scenica compresa tra 50 e 60 anni, una donna di bella presenza, preferibilmente con lineamenti mediterranei, di età compresa tra 25 e 35 anni e di statura non inferiore a 160 cm, un uomo, marito della protagonista, tra 30 e 40 anni, sempre intesa come età scenica, e un uomo, padre della protagonista, di età scenica compresa tra 55 e 65 anni.

Gli interessati a candidarsi devono inviare il proprio curriculum artistico-professionale, unitamente a due fotografie, in primo piano e a figura intera, nonchè ai propri dati personali e di contatto e, se possibile, anche a un breve video di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: marinapanicelli85@ yahoo.com.