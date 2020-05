Selezioni aperte per realizzare un cortometraggio di Lele Nucera dal titolo Una gioia immensa. Sono inoltre aperti vari casting della casa di produzione Corima per programmi televisivi, spot e altro ancora.

Provini per 'Una gioia immensa'

Casting attualmente in corso per la realizzazione del cortometraggio dal titolo Una gioia immensa. In particolare, per questo nuovo short film scritto e diretto da Lele Nucera e prodotto in sinergia da Baobei Production, Obiettivi Creativi e Ciak Calabria, la richiesta è indirizzata nei confronti di un ragazzo di 12 anni per un ruolo da protagonista. Il candidato deve avere capelli castani e lunghi nella media, senza doppi tagli o rasature particolari.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare dati personali (comprensivi della attuale residenza), riferimenti di contatto, due fotografie recenti e eventuale curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: lelenuceracasting @ gmail. com. Le candidature, trattandosi di minorenni, devono essere spedite dai genitori o dai relativi tutori legali. I soggetti ritenuti interessanti verranno poi contattati dalla produzione.

Casting per Corima

Per la casa di produzione Corima sono tuttora aperte le selezioni per vari programmi televisivi, spot e altro ancora. Quanti intendono proporsi sono tenuti a far riferimento al sito web della casa di produzione, alla sezione casting, compilando quindi gli appositi form online specifici per ciascun programma.

Innanzitutto, per la trasmissione La Corrida, in onda su Rai 1, si cercano dilettanti allo sbaraglio che si propongano per particolari esibizioni. Gli interessati a candidarsi devono allegare un proprio video concernente lo spettacolo che intendono proporre davanti alle telecamere. Per la trasmissione Forum, poi, in onda sulle reti Mediaset, è invece necessario raccontare brevemente la propria vicenda, che sarà poi eventualmente oggetto di una puntata del programma.

Sempre Corima cerca inoltre candidati interessati a proporsi per spot televisivi e pubblicitari, ma anche modelli e modelle di bellissima presenza e opinionisti. Per quanto concerne la richiesta di opinionisti, si richiedono qualità e doti peculiari di spigliatezza, dialettica, spontaneità davanti alle telecamere, cultura, unitamente alla capacità di proporre contenuti alquanto interessanti.

Tutti i candidati, a qualsiasi programma siano interessati, devono inoltre inviare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali sulla base della vigente normativa in materia di privacy, dati personali, riferimenti di contatto, alcune foto recenti, una breve presentazione di se stessi.