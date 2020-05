Casting in corso per la realizzazione di un video pubblicitario di una agenzia immobiliare. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di cortometraggi e di documentari per Apulia Film Festival.

Un video pubblicitario

Sono attualmente aperte le selezioni, finalizzate alla ricerca di protagonisti, per la realizzazione di un video pubblicitario di una agenzia immobiliare. Le riprese verranno poi effettuate nei pressi di Roma, in zona Fiumicino, allorchè sarà possibile sulla base della attuale situazione di emergenza medico-sanitaria.

La richiesta in questione è indirizzata nei confronti di una famiglia composta da padre, madre e figlia. I genitori devono avere circa 40 anni e la figlia una età compresa tra 8 e 10 anni. Non sono previste battute. Particolarmente gradite le eventuali precedenti esperienze in ambito pubblicitario. Gli interessati devono inoltrare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ immodrone.it, corredandola di dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e indicazioni concernenti eventuali esperienze correlate a video e spot di carattere pubblicitario.

I genitori devono occuparsi dell'inoltro della candidatura della figlia, trattandosi di minorenne. Per ricevere ulteriori informazioni e dettagli, anche in rapporto alla presentazione della candidatura si può far riferimento allo stesso indirizzo di posta elettronica precedentemente indicato.

Apulia Film Festival

Per la prima edizione di Apulia Film Festival che si terrà a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 4 e 5 settembre di quest'anno, sono aperte le iscrizioni (si chiuderanno il prossimo 15 luglio) per la presentazione di cortometraggi e documentari.

Verranno preferite le opere proposte da giovani autori. La giuria, composta da attori e videomaker di livello professionistico, assegnerà premi in denaro all'autore del miglior short film, del miglior documentario e al vincitore di 'Migliore della Puglia', quest'ultimo destinato esclusivamente ad autori pugliesi. Gli interessati a presentare la candidatura devono far riferimento al sito web di Apulia Film Festival, soprattutto a questa parte connessa alle spedizioni di materiale: filmfreeway.

com/ApuliaFilmFest.

Documentari e corti devono avere una durata non superiore a 40 minuti ed essere spediti tramite Filmfreeway. L'autore o il produttore di ogni opera è tenuto a dichiarare di possedere tutto il copyright video e audio. Infine, per i film in lingua straniera è necessario che siano forniti di sottotitoli in lingua italiana o in lingua inglese. Prevista anche una sezione dedicata al tema della pandemia. In questo caso il ricavato proveniente dalle iscrizioni verrà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.