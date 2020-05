Casting tuttora aperti per un importante film di livello internazionale e con un cast di notevole importanza. Sono inoltre aperte le selezioni per l'apertura di un ufficio di Netflix nella Capitale.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo importante film, di carattere internazionale e con un cast di primo livello, prodotto da Maxafilm e diretto dal regista Mario Santocchio, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ruoli e di comparse. Le riprese verranno poi effettuate, la prossima estate (compatibilmente con la situazione internazionale di pandemia), in parte a Roma e in parte a Taipei (Taiwan).

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare, entro e non oltre il prossimo 15 giugno, i propri dati personali e di contatto, allegando il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie recenti e ben visibili, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ x-movie.it. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli, tenuto conto che allo stato attuale non sono state proposte ulteriori e più precise richieste ad esempio su età, precedenti esperienze di carattere recitativo e altro ancora, consigliamo di inviare una email allo stesso indirizzo di posta elettronica precedentemente indicato.

Netflix

Sono attualmente aperte le selezioni da parte di Netflix, in relazione all'apertura di una sede a Roma.

In particolare, sono per ora in corso le selezioni finalizzate alla copertura di un posto di Coordinator Post Production Italian Originals, per un ufficio che verrà aperto nella Capitale a Via Boncompagni, nelle vicinanze di Via Veneto. A tale proposito, si richiedono le seguenti caratteristiche: ottima conoscenza della lingua inglese e di quella italiana, non meno di 3/5 anni di esperienza svolta in qualità di supervisore/coordinatore/programmatore, possesso di adeguate capacità nel gestire un ambiente non semplice se non addirittura alquanto frenetico svolgendo attività come supervisore di alcuni progetti, una buona conoscenza operativa di telecamere UHD/4K, Avid, Final Cut Pro, Premiere, Baselight, Resolve, Nucoda, After Effects, Protools, IMF e DCP, nonché in rapporto a flussi di lavoro UHD/4K.

I candidati che supereranno la prima fase di selezioni saranno chiamati a svolgere un periodo iniziale di training ad Amsterdam. Gli interessati a candidarsi devono far riferimento al sito di Netflix, inviando poi il proprio curriculum di carattere professionale o tramite Linkedin o compilando l'apposito form online.