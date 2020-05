Nelle ultime ore le Ferrovie dello Stato italiane hanno aperto le selezioni per nuove risorse da assumere su tutto il territorio nazionale. In particolare le Fs cercano operatori di manutenzione, bim manager, planner ed esperto progettista sistemi tecnologi. Per candidarsi come operatori è necessario il diploma e la scadenza per presentare la propria domanda è fissata al 21 maggio, mentre per le altre pozioni occorre un diploma di laurea ed è possibile candidarsi fino all'8 giugno.

Ferrovie dello Stato: i requisiti per candidarsi come operatore di manutenzione

Il gruppo FS Italiane ricerca diplomati da assumere in un iter formativo professionalizzante per operatori specializzati manutenzione infrastruttura.

Per candidarsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

età tra 18 e 29 anni.

diploma nella scuola secondaria di secondo grado in ambito tecnico, elettronico, informatico, meccanico, logistico, dei trasporti, geometra o nel settore della costruzione ambiente.

patente B.

idoneità fisica.

La scadenza per candidarsi in tale posizione è fissata per il 21 maggio 2020. Le sedi lavorative sono sparse in diverse regioni d'Italia.

Le posizioni aperte da Fs per i laureati

Le Ferrovie dello Stato offrono opportunità di lavoro anche per i laureati in diversi indirizzi; in particolare si cercano:

bim manager : risorse addette al coordinamento e al controllo dei progetti redatti tramite l’utilizzo della metodologia bim sulla base degli indirizzi forniti dalle procedure aziendali. Per candidarsi in tale posizione è necessario un diploma di laurea in Architettura o Ingegneria, 5 anni di esperienza come direttore lavori, o project manager o progettista, buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Sede del lavoro: Roma.

: risorse addette al coordinamento e al controllo dei progetti redatti tramite l’utilizzo della metodologia bim sulla base degli indirizzi forniti dalle procedure aziendali. Per candidarsi in tale posizione è necessario un diploma di laurea in Architettura o Ingegneria, 5 anni di esperienza come direttore lavori, o project manager o progettista, buona conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Sede del lavoro: Roma. planner : per la progettazione di impianti meccanici, elettrici e idrici. Il titolo richiesto per la figura di planner è la laurea in Ingegneria Gestionale, 10 anni di esperienza nel medesimo settore, conoscenza delle tecniche reticolari, buona padronanza della lingua inglese e degli strumenti informatici. La sede del lavoro è Roma.

: per la progettazione di impianti meccanici, elettrici e idrici. Il titolo richiesto per la figura di planner è la laurea in Ingegneria Gestionale, 10 anni di esperienza nel medesimo settore, conoscenza delle tecniche reticolari, buona padronanza della lingua inglese e degli strumenti informatici. La sede del lavoro è Roma. esperto progettista sistemi tecnologici: per la gestione degli elaborati riguardo alla progettazione di sistemi tecnologici per il segnalamento ferroviario. Per candidarsi a tale ruolo è necessaria una laurea in Ingegneria Elettronica/Telecomunicazioni, 5 anni di esperienza nello stesso settore e buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese. Sede del lavoro: Roma

La scadenza per candidarsi alle suddette posizioni è fissata all'8 giugno 2020.

Come inviare la propria domanda sul sito delle Ferrovie dello Stato

Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi al sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, nella sezione 'Campagna di Ricerca'. In tale ambito sarà possibile scegliere la posizione di interesse, tra quelle aperte, ed inoltrare online la propria istanza di candidatura.