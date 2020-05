Mistral group seleziona personale da impiegare come addetto alle pulizie in determinate province italiane: è possibile candidarsi spontaneamente online attraverso una pagina del sito web aziendale.

L'azienda in questione è nata nel 2013 e da allora si occupa di pulizia di edifici civili, sanitari, industriali e dell'ambito alimentare, disponendo di centinaia di dipendenti. Inoltre, data l'attuale emergenza sanitaria, opera la decontaminazione degli ambienti da eventuali agenti patogeni.

Le figure ricercate e i requisiti richiesti da Mistral group

Come anticipato, Mistral group ha inserito offerte di lavoro nella sezione dedicata alle carriere del suo sito ufficiale.

La ricerca riguarda il campo delle pulizie professionali e la prima figura selezionata è l'addetto alla pulizia di ogni tipo di stabile. Quindi il lavoratore dovrà occuparsi dell'igiene all'interno di ospedali, fabbriche, uffici e condomini. Quanto ai requisiti, l'azienda richiede al candidato: esperienza precedente in mansioni affini, dimestichezza a lavorare insieme ad altri collaboratori, flessibilità e il possesso di un mezzo proprio. In riferimento all'inquadramento lavorativo, si precisa che le clausole contrattuali verranno definite in seguito, per cui si presume una loro valutazione in sede di colloquio, mentre il compenso economico rientra in quello standard della categoria. Come luogo di lavoro viene presa in considerazione Padova e tutta la sua provincia.

Il secondo ruolo a cui è possibile candidarsi riguarda gli addetti che dovranno occuparsi esclusivamente delle pulizie di strutture a carattere alimentare. In questo caso, il dipendente dovrà igienizzare sia i macchinari utilizzati per produrre gli alimenti, sia le postazioni di lavoro, per cui dovrà avere una certa manualità nell'uso di apparecchi come la lancia.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Infine, le località a cui verranno assegnati i candidati sono le seguenti: Modena, Treviso, Padova e le rispettive province.

Come inviare la propria domanda di lavoro

Mistral group prevede la candidatura online alle sue posizioni lavorative. Innanzitutto occorre digitare 'Mistral group lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca; in seguito basterà cliccare sulla dicitura 'Lavora con noi - Impresa pulizie e sanificazione' nella schermata successiva.

Tali azioni condurranno direttamente alla pagina web dell'azienda dedicata a lavoro, al cui interno è possibile notare i titoli delle due offerte lavorative di nostro interesse. Un click sulla propria scelta porterà alla sua descrizione e ai riquadri da compilare per completare la domanda di lavoro.