L'emergenza Coronavirus non ferma le assunzioni nelle grandi aziende italiane. L'ultima in ordine di tempo è Trenord, che ha aperto le candidature per il profilo di Operatori di punto vendita, assistenza clienti e biglietteria.

Ci si può candidare entro il 27/05, inviando il c.v. all'agenzia interinale incaricata per il reclutamento.

I requisiti per le assunzioni di Trenord

Per poter partecipare alla seguente selezione di Trenord, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti qui sotto elencati.

Essere in possesso di Diploma quinquennale di Scuola Media Superiore, avere una ottima padronanza della lingua italiana ed buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1), essere disponibili a muoversi su tutto il territorio lombardo ed infine la disponibilità a lavorare su turni, sia giornalieri che notturni.

Come anche per le altre offerte fino ad ora viste, completano il profilo ottime capacità relazionali e comunicative, capacità di contatto ed empatia, orientamento al cliente, teamwork, proattività e gestione dello stress ed imprevisti.

Come fare domanda per le assunzioni di Trenord

La domanda per le Offerte di lavoro Trenord dovrà essere inviata on line attraverso il portale Trenord, che rimanderà sul sito di un'agenzia privata di recruiting, al quale bisognerà registrarsi selezionando la posizione per la quale ci si intenda candidare.

Il termine di scadenza per l'attuale posizione ricercata di Operatore di Punto Vendita, biglietteria ed assistenza clienti è fissato al prossimo 27 maggio 2020. I candidati che supereranno le selezioni saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed inseriti in azienda con un percorso di formazione specifico per la posizione scelta.

Offerta di Lavoro Trenord, chi è Manpower?

Manpower è un'agenzia per il lavoro multinazionale statunitense con sede principale a Milwaukee, Wisconsin; è la terza maggiore società al mondo nel campo delle risorse umane dopo Adecco e Randstad. Venne fondata da Elmer Winter e Aaron Scheinfeld nel 1948.

Dal 1994 ManpowerGroup è presente anche in Italia, contando oggi 230 uffici che impiegano circa 1.500 dipendenti.

La sede principale della società è a Milano, in Lombardia. Questa agenzia da oltre 20 anni crea valore per candidati e clienti con soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane, attraverso una rete di circa 230 uffici e impiegando 1.800 persone in tutto il territorio nazionale.

Chi è Trenord, l'azienda che offre il posto di lavoro

Trenord è una società costituita da Trenitalia e da FNM SpA per operare nel settore del trasporto ferroviario passeggeri della regione Lombardia. Trenord ha ereditato l'attività di Trenitalia e di LeNord nel servizio ferroviario regionale e quindi gestisce diverse relazioni regionali e suburbane oltre ai Malpensa Express, coprendo in totale trentanove direttrici, sulle reti RFI e Ferrovienord.

Nell'ambito del trasporto locale effettua circa 2.095 corse medie al giorno. Le linee suburbane sono identificate dalla lettera S seguita da un numero da 1 a 13 (il numero 10 non è attualmente presente) per un totale di dodici linee, mentre le linee regionali sono in totale 38.

L'azienda gestisce, infine, alcuni servizi locali transfrontalieri grazie alla collaborazione delle Ferrovie Federali Svizzere, tramite la partecipata TiLo. Essi sono: