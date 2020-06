Coop è nata nel 1955 come Associazione Nazionale Cooperative di consumatori e da allora gestisce la distribuzione di vari prodotti, anche a marchio proprio. Nel corso degli anni ha esteso la sua presenza sul territorio nazionale attraverso le sue cooperative associate, ovvero: Coop Alleanza 3.0, Coop Centro Italia, Coop Liguria, Coop Lombardia, Novacoop, Unicoop Tirreno, Unicoop Firenze e Coop Sicilia.

Questa azienda, tramite l'associata Coop Lombardia, seleziona addetti vendita con e senza esperienza; con la possibilità di candidarsi online attraverso un'apposita sezione del sito web aziendale.

L'addetto vendita ricercato

Nei negozi gestiti da Coop Lombardia, l'addetto vendita dovrà occuparsi di rifornire gli scaffali e delle operazioni di cassa ma per alcune sedi è prevista anche la selezione di figure più specializzate. Queste ultime, infatti, si dedicheranno all'allestimento, rifornimento, preparazione e vendita dei prodotti freschi presso i banchi pescheria, macelleria, salumi e formaggi. Per quanto riguarda i requisiti necessari per accedere all'offerta, i candidati dovranno essere disponibili a lavorare anche il fine settimana e nei giorni festivi; l'esperienza pregressa, invece, non viene richiesta in tutti casi solo per le posizioni al banco freschi. Ai lavoratori potranno essere somministrati diversi contratti di lavoro, sia a tempo determinato che parziale, e con retribuzione legata all'esperienza.

Una volta assunti, si potrà essere assegnati ai punti vendita di: Monza, Cassano d'Adda, Mombello, Brescia e Busto Garolfo, ma nell'elenco delle offerte lavorative è disponibile anche una posizione di addetto vendita non specializzato aperta in tutte le sedi lombarde. Inoltre, l'azienda prevede anche la possibilità di svolgere tirocini retribuiti per gli studenti appartenenti alle categorie protette.

Lo stage sarà part-time e durerà al massimo 6 mesi presso i punti vendita di Milano, Cremona, Varese, Bergamo, Pavia e Brescia.

La domanda di lavoro

Per partecipare alla selezione, il candidato dovrà digitare 'coop lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e, successivamente, cliccare sul link Lavora Con Noi - Coop.

Dopo tali azioni, comparirà una pagina web all'interno della quale sarà sufficiente cliccare sul logo di Coop Lombardia per avere subito accesso all'elenco delle Offerte di lavoro attive. Una volta contrassegnata la scelta tra le posizioni disponibili, basterà un ultimo click sul pulsante Nuovo curriculum per registrarsi al sito aziendale e completare la candidatura.