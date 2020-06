Sono attualmente in corso le selezioni correlate a contributi del Fondo Ifc & Netflix a supporto delle maestranze e troupe coinvolte nella crisi legata al nuovo coronavirus, nonché quelle del ministero per i Beni e le Attività Culturali a sostegno di progetti, da realizzare in Italia e all'estero, inerenti a iniziative finalizzate alla promozione cinematografica e audiovisiva.

Fondo Ifc & Netflix per le troupe

Il Fondo Italian Film Commission & Netflix per le troupe interviene a supporto di maestranze e troupe, inserendosi nell'ampia azione globale di Netflix tesa a sostenere un settore colpito duramente dalla crisi legata all'attuale emergenza sanitaria.

La collaborazione con Italian Film Commission si prefigge l'obiettivo di creare interventi concreti di vicinanza al territorio italiano, grazie a una speciale sinergia con le varie Film Commission regionali, così da poter raggiungere in modo capillare gli operatori del settore colpiti dalla crisi.

L'iniziativa è rivolta a lavoratori e lavoratrici assunti nelle troupe di produzioni audiovisive interrotte a causa dell'emergenza da nuovo coronavirus. Gli interessati devono inoltrare entro il prossimo 11 giugno le domande di contributo al sito www.fondoifcnetflix.it. Ulteriori informazioni e dettagli possono essere reperiti tramite l'indirizzo email info@fondifcnetflix.it.

Bando Mibact per contributi alla promozione audiovisiva e cinematografica

È stato pubblicato il bando del ministero per i Beni e le Attività Culturali (Mibact) correlato all'erogazione di contributi finalizzati a iniziative tese alla promozione cinematografica e audiovisiva relative all'anno 2020. Il bando, scaricabile dal sito della Direzione Generale Cinema (www.cinema.beniculturali.it, sezione "Bandi Nuova Legge Cinema e Audiovisivo) disciplina le modalità di concessione dei contributi per l'anno in corso, per realizzare sia in Italia che all'estero: progetti di sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva, festival, rassegne, premi in ambito cinematografico e audiovisivo, attività di acquisto, conservazione e catalogazione, nonché di restauro, studio e ricerca, ma anche di valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolto dalle varie cineteche.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Gli interessati devono far riferimento al sito precedentemente indicato, servendosi successivamente della piattaforma online specifica per il bando in questione. La richiesta va inoltrata entro e non oltre le 23:59 del prossimo 17 giugno.