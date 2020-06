Una nuova importante opportunità per chi è alla ricerca di un'occupazione si aggiunge alle Offerte di lavoro in uscita con i Concorsi Pubblici per posti statali. A breve infatti la Regione Puglia bandirà nuovi concorsi che prevederanno l'assunzione a tempo indeterminato sia per diplomati che per laureati.

I profili professionali

I posti di lavoro, così come previsto dalla pianificazione delle assunzioni della regione Puglia, saranno oltre 500, suddivisi in diversi ruoli e profili professionali. L'ente governativo guidato dal presidente Michele Emiliano è alla ricerca dei seguenti professionisti: autisti (in numero di 20), centralinisti (45 posti a disposizione), funzionari (30 posti disponibili), esecutori (60 posti disponibili), assistenti (157 posti disponibili, di questi 24 con mobilità esterna e 133 con concorso pubblico), funzionari amministrativi e tecnici (171 posti a disposizione, di questi 28 assunti con mobilità esterna e 143 tramite concorso pubblico), dirigenti (in numero di 40, di cui otto con procedure di mobilità e 32 con concorso pubblico).

I requisiti di ammissione

È estremamente probabile che i profili professionali dei ruoli di autisti, esecutori e centralinisti saranno scelti prendendo in considerazione le liste degli iscritti presso i centri per l'impiego (ex collocamento): per poter partecipare, dunque, sarà sufficiente essere in possesso del titolo d'istruzione della licenza media. Per i restanti profili professionali, sarà, invece, obbligatorio essere in possesso del diploma (profilo di assistente) o della laurea (profilo di funzionario).

Inoltre, per aver accesso al profilo di dirigente, occorrerà una laurea specialistica o magistrale (oppure titolo equipollenti) e sarà obbligatorio aver maturato anni di servizio presso altre pubbliche amministrazioni in qualità di funzionari o ruoli equivalenti.

Per avere ulteriori informazioni circa le lauree specifiche necessarie per ogni singolo profilo professionale sarà necessario attendere la pubblicazione dei bandi di concorso, che dovrebbero uscire tra qualche mese. Il governatore della Regione Puglia, il Presidente Michele Emiliano, unitamente al vice presidente Antonio Nunziante, ha annunciato in una nota stampa che sono attualmente in corso alcune trattative per una convenzione con Formez P.A.

- Commissione Ripam, ente al quale sarà affidata la gestione dei concorsi pubblici della Regione Puglia. Non è esclusa la possibilità di una prova pre-selettiva che precederebbe una seconda prova scritta e il colloquio orale.