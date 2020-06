Lidl ha aperto posizioni da addetto vendita, operatore di filiale e commesso specializzato in diverse province italiane. Inoltre, l'azienda permette di candidarsi online tramite una pagina web dedicata al lavoro e senza limiti di scadenza. Il noto marchio è comparso in Italia nel 1992 ad Arzignano, in provincia di Vicenza, e da allora non ha smesso di diffondersi aprendo centinaia di negozi in cui impiega migliaia di dipendenti.

Tre ruoli attualmente ricercati da Lidl

Tra i vari annunci di lavoro inseriti dall'azienda in questione nel suo sito ufficiale ve ne sono tre che hanno in comune il fatto che l'azienda somministra una precisa formazione in aula e sul campo al personale.

Una di queste offerte riguarda la ricerca di addetti vendita i quali saranno chiamati a svolgere attività come: il rifornimento delle scaffalature, le operazioni di cassa, la consulenza all'acquisto. Come si è detto prima, il lavoratore verrà addestrato e in questo specifico caso non viene richiesto il possesso di ulteriore esperienza pregressa; in più saranno candidati ideali i diplomati e coloro che comunque dimostrano una certa dimestichezza nell'affrontare questo tipo di lavoro. A proposito dell'inquadramento, sono previsti contratti a chiamata oppure a tempo parziale, sia di quattro sia di 8 ore al giorno, e il compenso mensile sarà conteggiato al minuto.

Un altro ruolo ricercato è quello dell'operatore di filiale.

Colui che supererà la selezione dovrà gestire insieme ai colleghi di lavoro il negozio garantendo un ottimale allestimento degli appositi scomparti e l'igiene dei locali. Riguardo ai requisiti e al contratto lavorativo, sono applicate le stesse condizioni riportate per la figura descritta in precedenza ad eccezione del fatto che non sono previsti lavori a chiamata ma solo part-time.

Infine, vengono selezionate persone da impiegare come commesso specializzato le quali dovranno assumere il ruolo di assistenti del responsabile. In pratica, a loro spetterà il compito di: fissare gli orari di lavoro delle maestranze, decidere su come verrà formato il personale, controllare il prezzo e la fornitura di ciascun prodotto, garantire il rispetto delle regole dell'hccp e sostituire il direttore di negozio quando è necessario.

Dato il livello di responsabilità richiesto da questa posizione, ai requisiti già descritti si aggiunge il possesso di esperienza nella vendita al dettaglio. L'inquadramento prevede contratti sia full che a tempo parziale e si verrà retribuiti alle stesse condizioni previste per gli altri esempi di figure indicate sopra.

Si precisa che per via dell'emergenza sanitaria in corso, per il momento la selezione del personale avviene esclusivamente attraverso la piattaforma online dell'azienda. Inoltre, per conoscere quali sono le sedi in cui si andrà a lavorare bisogna accedere alla sezione Lavora con noi della piattaforma stessa e cliccare su Annunci di lavoro in alto a destra.

Come si fa la domanda di lavoro

Dato che la candidatura alle offerte lavorative appena descritte dovrà eseguirsi online, la prima cosa da fare sarà digitare Lidl - lavora con noi su un qualsiasi motore di ricerca. Ciò permetterà di ottenere il link blu Lavoro in Lidl Italia il quale condurrà alla pagina web delle professioni e al pulsante blu Annunci di lavoro presente al suo interno. Un click su quest'ultimo, infatti, ci mostrerà direttamente l'elenco delle posizioni aperte, divise per sede di destinazione, e basterà cliccare il titolo della nostra scelta per leggerne la descrizione e infine il pulsante blu Candidati ora per completare l'invio del curriculum.