Il decreto Rilancio ha autorizzato il rinnovo del pagamento dell'indennità da 600 euro già introdotta dal "Cura Italia" lo scorso mese di marzo. Insieme ai liberi professionisti con partita Iva e ai co.co.co., anche i collaboratori sportivi potranno beneficiare nuovamente del bonus per i mesi di aprile e maggio. Coloro che hanno già ricevuto il bonus per il mese di marzo riceveranno in automatico il bonifico anche per i mesi di aprile e maggio, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.

A distanza di oltre dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, tuttavia, i pagamenti dei bonus non sono ancora avvenuti.

Il ministro dello Sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora ha rassicurato i lavoratori sportivi, spiegando che entro i primi di giugno tutti i collaboratori riceveranno l'indennità sul conto corrente.

Via ai pagamenti dalla prossima settimana

Attraverso una diretta su Facebook, il ministro Spadafora ha comunicato che "tra giovedì e venerdì della prossima settimana Sport e Salute dovrebbe essere in grado di effettuare tutti i bonifici rimasti in sospeso per i bonus di marzo", in quanto nei giorni scorsi il ministro dell'Economia Gualtieri ha firmato il decreto attuativo delle misure previste nel dl Rilancio. Anche in questo caso, dunque, i pagamenti verranno effettuati per mezzo dell'azienda Sport e Salute, la quale si era già occupata di raccogliere le domande e di organizzare i pagamenti nel mese di marzo.

La società dovrebbe ricevere tutti i fondi entro mercoledì prossimo, in modo da poter immediatamente procedere con le erogazioni.

Secondo Spadafora reperire tutte le risorse necessarie per soddisfare la quasi totalità delle domande pervenute non è stato facile, ma il ministro si augura che "entro lunedì 8 tutti i lavoratori sportivi ricevano l'indennità".

Ad essere soddisfatte saranno anche le richieste dei 47.000 collaboratori che non hanno ancora ricevuto il bonus di marzo: in questo modo saranno pagate tutte le 131.000 indennità, praticamente il 99% del totale delle domande pervenute.

Riapertura del form per le domande su Sport e Salute

Durante la sua diretta Facebook, tuttavia, il ministro Spadafora ha specificato che sul sito web di Sport e Salute verrà nuovamente attivata la finestra per presentare la domanda, in modo tale da dare la possibilità di richiedere il bonus anche a coloro che a marzo non hanno fatto in tempo.

Spadafora ha detto che la piattaforma dovrebbe essere attiva dall'8 al 15 giugno.