Sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di figure tecniche al fine della realizzazione di una importante produzione cinematografica di Cattleya.

Sono inoltre in corso i casting di ruoli vari e comparse per un cortometraggio diretto dal regista Edoardo Pappi.

Una produzione cinematografica

La nota casa di produzione cinematografica Cattleya, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, seleziona figure professionali per la realizzazione di un'importante produzione. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti delle seguenti figure, che devono dare la propria disponibilità per il periodo dal luglio ad ottobre 2020: assistenti di produzione/runner, macchinisti, elettricisti, aiuto-attrezzisti, microfonista/aiuto microfonista e manovali.

Le riprese in questione verranno poi effettuate principalmente a Ravenna e a Cesenatico. I colloqui di selezione si terranno il prossimo 3 giugno a Ravenna, a Palazzo Rasponi Delle Teste (Piazza Kennedy, 12) e il 4 giugno a Cesenatico, presso il Palazzo del Turismo (Viale Roma, 112), in entrambi i casi a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18, con una sosta dalle 13 alle ore 14.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, facendo riferimento a quanto previsto dalle disposizioni governative in tema di emergenza sanitaria (mascherina, ecc.) e saranno poi tenuti a firmare dichiarazioni correlate al coronavirus e al trattamento dei propri dati.

Uno short film

Per un cortometraggio dal titolo Gabriella, diretto dal giovane regista Edoardo Pappi e sostenuto da Ferrara Film Commission, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di figure varie.

Nello specifico, la richiesta è orientata nei confronti delle seguenti figure: un bambino e una bambina di età compresa tra 8 e 11 anni, come comparse, un uomo e una donna intorno ai 60 anni, per breve dialogo e una donna di età compresa tra 50 e 60 anni, magra, per ruolo da protagonista. Vengono inoltre ricercati un uomo tra 30 e 40 anni, come co-protagonista, un uomo di età compresa tra 50 e 60 anni e infine una donna intorno agli 80 anni, per alcuni dialoghi.

Gli interessati a proporsi devono prenotarsi, indicando il ruolo per cui si candidano, facendo riferimento a uno dei seguenti numeri di telefono: 347/2753552 e 349/3607852.

È possibile comunque anche inviare la propria candidatura per email, indicando dati personali e riferimenti di contatto, e allegando foto e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: step.duo@ gmail.com.

I casting per gli attori e per le comparse si terranno a Ferrara, presso il LAB 1 di Grisù (Via Poledrelli, 21), giovedì 4 giugno, dalle ore 15 alle ore 18, venerdì 5, dalle 9:30 alle ore 18 (con sosta dalle 12:30 alle ore 15), sabato 6 giugno dalle 9:30 alle 12:30. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o dai relativi tutori legali. Le riprese si svolgeranno poi dal 18 al 25 luglio.