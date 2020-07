L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano è una società controllata dal MEF, nata nel 1928. Ha la sua sede principale a Roma, in via Salaria, città in cui si trovano anche altri stabilimenti secondari.

Frequentemente, la società assume nuovo personale da collocare nelle sedi diffuse in tutta Italia: in questo momento, le assunzioni riguardano le sedi site in Lazio, Puglia e Valle d'Aosta.

Le posizioni da occupare sono 98 e verranno così ripartite:

70 operai di produzione junior;

28 operai di produzione specializzati.

Per poter partecipare alla selezione, non è necessario il possesso del titolo di laurea, ma per entrambe le posizioni professionali è sufficiente il diploma di istituto tecnico tecnologico o professionale industria e artigianato.

Si assumono operai di produzione junior

Le figure selezionate per occupare questa posizione, a seguito di un continuo percorso di formazione e di inserimento in azienda, acquisiranno gli strumenti per occuparsi della fase esecutiva di alimentazione delle linee produttive e dello stoccaggio dei prodotti finiti.

Come accennato precedentemente, i posti a disposizione sono 70, di cui 55 saranno assegnati alla sede di Roma, cinque a quella di Foggia e dieci a quella di Verres (Aosta).

Gli operai di produzione junior saranno assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi: come previsto dalla legge, questa specifica tipologia contrattuale necessita che l'interessato non abbia compiuto 30 anni al momento dell'assunzione.

Assunzioni per operai specializzati

Gli operai di produzione specializzati sono coloro che si occupano di della fase esecutiva di alimentazione delle linee produttive e dello stoccaggio dei semilavorati e dei prodotti finiti.

I posti disponibili sono 28: 13 per la sede di Roma e 15 per quella di Foggia.

I candidati selezionati mediante tale procedura verranno assunti con un contratto a tempo indeterminato full time.

Modalità di candidatura

Per candidarsi sarà necessario inviare la propria domanda di partecipazione entro le ore 14 del prossimo 5 agosto.

Per farlo, i candidati dovranno collegarsi al sito indicato nel bando dell'iniziativa, che rimanda ad una piattaforma disposta sul sito di Gi Group Spa, società incaricata della ricezione delle domande di partecipazione e dello svolgimento dell'iter di selezione.

Si consiglia ai candidati interessati di consultare il bando dell'iniziativa, reperibile nella sezione "lavora con noi" del sito della Zecca, in modo da conoscere con maggiore precisione i requisiti generici e preferenziali e le corrette modalità di candidatura, in quanto non saranno considerate valide tutte le domande pervenute mediante modalità differenti da quella indicata nel bando.