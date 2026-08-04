Martedì 11 agosto, secondo il calendario delle emissioni pubblicato da NoiPA, è prevista l'emissione speciale dedicata all'applicazione del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, con il pagamento degli importi spettanti a docenti e personale ATA. Inoltre, è prevista per il 18 agosto 2026 una emissione speciale NoiPA dedicata al pagamento delle competenze spettanti al personale della scuola le cui rate siano state regolarmente autorizzate dalle istituzioni scolastiche e abbiano completato l'iter amministrativo previsto.

L'emissione speciale rappresenta uno degli strumenti utilizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il sistema NoiPA, per liquidare gli stipendi del personale non destinatario delle emissioni ordinarie mensili.

Si tratta, in particolare, dei supplenti brevi e saltuari, i cui pagamenti dipendono dalla trasmissione e dalla validazione dei contratti e delle prestazioni da parte delle scuole.

Chi potrà ricevere il pagamento

L'emissione del 18 agosto riguarderà esclusivamente le posizioni che, alla data di elaborazione, risulteranno complete sotto il profilo amministrativo e contabile. Ciò significa che saranno pagati i docenti e gli ATA per i quali la scuola abbia autorizzato la rata e che abbiano superato tutti i controlli previsti dal sistema.

Chi, invece, dovesse avere ancora un contratto in fase di lavorazione o una rata non autorizzata, dovrà attendere una successiva emissione speciale o l'emissione ordinaria, a seconda dei tempi di completamento della procedura.

Quando saranno accreditati gli stipendi

La data del 18 agosto identifica l'emissione dei pagamenti, ma non coincide necessariamente con l'accredito sul conto corrente. Generalmente, gli importi vengono resi disponibili alcuni giorni lavorativi dopo l'elaborazione da parte di NoiPA, con tempistiche che possono variare in funzione dei circuiti bancari o postali.

Per questo motivo è plausibile che molti beneficiari ricevano l'accredito entro la settimana successiva all'emissione, salvo eventuali ritardi tecnici.

Come verificare lo stato della rata

I supplenti possono monitorare la propria posizione accedendo all'area riservata di NoiPA. Nella sezione dedicata ai pagamenti è possibile verificare lo stato della rata, che può risultare, ad esempio, "Autorizzato pagamento", "In elaborazione" oppure già associata a un'emissione speciale.

È inoltre consigliabile verificare con la segreteria scolastica che il contratto e le competenze siano stati correttamente trasmessi e validati, poiché eventuali anomalie amministrative possono determinare lo slittamento del pagamento all'emissione successiva.

L'emissione speciale del 18 agosto rappresenta quindi un appuntamento particolarmente atteso da migliaia di docenti e ATA con supplenze brevi, soprattutto da coloro che sono ancora in attesa della liquidazione delle prestazioni svolte negli ultimi mesi dell'anno scolastico. Come sempre, sarà determinante il corretto completamento dell'iter autorizzativo affinché lo stipendio possa essere inserito nella lavorazione prevista.