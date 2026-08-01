Con l'inizio di agosto, migliaia di percettori della NASpI attendono l'accredito della nuova mensilità. Come accade ogni mese, sono numerose le segnalazioni di utenti che non visualizzano ancora la disposizione del pagamento nel proprio Fascicolo Previdenziale e temono ritardi da parte dell'INPS. il pagamento della NASpI di questo mese (agosto 2026) arriva indicativamente tra il 10 e il 17 del mese, senza una data fissa uguale per tutti. Gli accrediti variano in base alla sede INPS e alla data di presentazione della domanda NASpI agosto 2026: ritardi nei pagamenti?

In altre parole, per il mese di agosto 2026, gli accrediti sono attesi nella prima metà del mese, con le prime disposizioni che potrebbero partire già dai primi giorni utili. Per alcuni beneficiari, invece, il pagamento potrebbe slittare di qualche giorno senza che ciò rappresenti un'anomalia.

Perché il pagamento può essere in ritardo?

I motivi di un eventuale ritardo possono essere diversi:

lavorazione ancora in corso della pratica;

controlli amministrativi effettuati dall'INPS;

aggiornamenti della posizione contributiva;

variazioni dell'IBAN o dei dati anagrafici;

elevato numero di pratiche da elaborare nei primi giorni del mese.

Nella maggior parte dei casi si tratta di semplici ritardi tecnici che vengono risolti nei giorni successivi.

Come verificare se il pagamento è stato disposto

Chi è in attesa dell'accredito può controllare lo stato del pagamento accedendo al Fascicolo Previdenziale del cittadino sul portale INPS con SPID, CIE o CNS. Nella sezione dedicata ai pagamenti è possibile verificare:

la data di disposizione;

l'importo della mensilità;

la banca o l'ufficio postale destinatario dell'accredito.

La data visualizzata nel Fascicolo rappresenta il riferimento più affidabile per conoscere quando verrà effettuato il pagamento.

Cosa fare se il pagamento non arriva

pagamento della NASpI di questo mese (agosto 2026) arriva indicativamente tra il 10 e il 17 del mese, senza una data fissa uguale per tutti. Gli accrediti variano in base alla sede INPS e alla data di presentazione della domanda

Se dopo diversi giorni non compare alcuna disposizione di pagamento, è consigliabile:

verificare che la domanda NASpI sia ancora attiva;

controllare eventuali comunicazioni ricevute dall'INPS;

contattare il Contact Center dell'Istituto oppure rivolgersi a un patronato per verificare la propria posizione.

In presenza di anomalie specifiche sarà l'INPS a fornire le informazioni sulla pratica e sugli eventuali tempi di definizione.