Poste italiane sta selezionando risorse da assumere nella propria azienda in diverse posizioni lavorative. Una buona opportunità di lavoro per coloro che aspirano a inserirsi nel gruppo italiano che si occupa di svariati settori come le spedizioni, la corrispondenza, la telefonia mobile e i sistemi di pagamento, offrendo ai propri clienti anche servizi finanziari e assicurativi. In particolare Poste italiane è alla ricerca di consulenti finanziari e portalettere in tutto il territorio nazionale.

I requisiti per candidarsi come consulente finanziario

Per quanto concerne la posizione lavorativa di consulente finanziario, le risorse dovranno essere in possesso di una laurea magistrale in discipline economiche e conoscere gli strumenti di Office Automation.

I futuri consulenti si occuperanno di garantire le attività di promozione e di vendita dei servizi assicurativi e finanziari. Il tipo di contratto che viene offerto dal gruppo Poste italiane è quello di apprendistato e le risorse che aspirano a ricoprire tale posizione dovranno avere ottime capacità di comunicazione per facilitare le relazioni con la clientela e approcciarsi a nuovi obiettivi commerciali.

I requisiti per candidarsi come portalettere

Come specificato in precedenza, Poste italiane è anche alla ricerca di portalettere in tutta Italia. I requisiti per poter accedere a questo profilo lavorativo sono: diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione minima di 70 su 100 oppure laurea, anche triennale, con votazione minima di 102 su 110; patente di guida valida per la guida del motomezzo aziendale; idoneità fisica utile allo svolgimento delle mansioni, che in caso di assunzione dovrà essere documentata da apposito certificato medico.

Non saranno prese in considerazione da Poste italiane le candidature prive di voto del titolo di studio. Per questa posizione il gruppo offre un contratto a tempo determinato a partire da agosto, in relazione alle specifiche esigenze.

Come inviare la propria candidatura

Per inviare la propria candidatura, gli aspiranti dovranno accedere al sito ufficiale di Poste italiane e in particolare scrivendo su Google "Sito Carriere Gruppo Poste Italiane" potranno visionare di volta in volta le posizioni attualmente aperte.

Una volta individuata la posizione interessata, i candidati dovranno cliccare su "Invia candidatura ora". Per poter inviare la candidatura è necessario iscriversi al sito con un valido indirizzo email.