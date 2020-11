L'azienda Bartolini continua le assunzioni di personale per l'ampliamento del proprio organico. In particolare, ricerca impiegati operativi che opereranno nelle sedi di Bergamo, Bologna, Grosseto, Mantova, Merano, Crespellano e Frosinone. I candidati potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'azienda stessa.

Aperte nuove assunzioni di personale

Continua quindi la campagna di reclutamento nell'azienda operante nel settore del trasporto di merci su strada che, attualmente sta portando avanti una campagna di assunzioni per diversi profili professionali.

Tra le opportunità di lavoro, infatti, figurano anche gli impiegati operativi che si occuperanno dell'assistenza alla clientela anche per via telefonica e garantiranno un servizio di qualità. Si tratta di una buona opportunità anche per i giovani diplomati che potranno accrescere le proprie competenze per poter lavorare in un ambiente dinamico e in continua evoluzione tecnologica.

Posizioni aperte per impiegati operativi

Secondo alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale Bartolini, infatti, si ricercano impiegati operativi da inserire nelle filiali di Bologna, Mantova, Grosseto, Merano, Crespellano, Frosinone e Bergamo. Le risorse garantiranno un'adeguata assistenza alla clientela anche per via telefonica e saranno responsabili della gestione della piccola filiale.

Inoltre, si occuperanno della rendicontazione delle bollette, della gestione della cassa e delle spedizioni. Avranno anche un ruolo fondamentale nella risoluzione delle problematiche riscontrate dai clienti sulle spedizioni delle merci e soddisferanno le richieste per via telefonica. Inoltre, il ruolo prevede anche la funzione di data-entry dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predisponendo la documentazione necessaria.

I requisiti necessari

I requisiti necessari per candidarsi sono: diploma di scuola superiore in Ragioneria, esperienza anche breve nel settore impiegatizio o amministrativo, ottima conoscenza degli strumenti informatici e buon uso del pacchetto Office. Tra i requisiti preferenziali, anche ottime capacità di comunicazione e di relazione, attitudine al problem solving, attitudine al lavoro di squadra e orientamento al cliente e al risultato.

Gli interessati alle assunzioni in Bartolini potranno collegarsi direttamente sul portale dell'azienda, alla sezione Consulta le nostre inserzioni, dove avranno la possibilità di visualizzare le opportunità lavorative, allegare il proprio curriculum vitae e inviare la candidatura. L'ufficio delle risorse umane si occuperà della convocazione dei candidati in linea con i requisiti richiesti.