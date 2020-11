Burger King, nota catena di fast food, propone nuove Offerte di lavoro per cui non è richiesta alcuna esperienza pregressa. In particolare si cercano addetti alla ristorazione fast food da impiegare tramite un contratto di lavoro da definire in seguito all'assunzione oppure tramite tirocinio retribuito. Non è indicata una data di scadenza per l'inoltro della propria candidatura in modalità telematica.

Offerte di lavoro: Burger King cerca addetti fast food, le mansioni da svolgere e i requisiti

Gli addetti alla ristorazione fast food per Burger King si occuperanno di accogliere e assistere la clientela, svolgere in autonomia la preparazione del cibo in cucina, valutare la qualità dei prodotti alimentari seguendo le procedure aziendali in base agli standard di pulizia e igiene, relazionarsi con la clientela e con i colleghi, mantenere ordine in cucina e nelle postazioni di lavoro, utilizzare le attrezzature con cura, svolgere attività di pulizia degli ambienti del punto vendita.

Per candidarsi alla suddetta posizione di lavoro non è necessario avere effettuato un'esperienza di alcun genere, mentre sono richiesti: disponibilità a turnazione lavorativa, flessibilità oraria, residenza/domicilio nei pressi della località lavorativa, diploma nella scuola secondaria di secondo grado, disponibilità al lavoro nei week-end e/o nei giorni festivi, essere automuniti.

Lavoro Burger King: le sedi lavorative e la tipologia di contratto

Per la posizione lavorativa di addetto alla ristorazione fast food sono disponibili diverse sedi di lavoro e tipologie di contratto. Le selezioni per tirocini retribuiti con contratto part-time sono aperte a: Marino (Roma Frattocchie), Traversetolo (Parma), Cassina de' Pecchi (Milano), Roma (Fosso di Santa Maura), Ascoli Piceno.

Le selezioni per addetto fast food (posizione standard) con contratto da definire in seguito alle assunzioni sono aperte a Cassina de' Pecchi (Milano) e a Monza (Iper).

Come inviare la propria domanda di candidatura

Per candidarsi come addetto fast food e come addetto fast food tirocinante è necessario recarsi sulla pagina ufficiale di Burger King nella sezione "Lavora con noi" e poi cliccare su "Candidati".

In tale ambito compariranno tutte le posizioni di lavoro aperte con le relative sedi. Dopo aver scelto la posizione d'interesse bisognerà cliccare su "Invia candidatura" e inserire i propri dati, il curriculum vitae, una propria foto professionale. Per completare la procedura sarà necessario leggere e accettare l'informativa privacy per la selezione dei candidati e infine cliccare su "Invia il tuo cv".