Ferrovie dello Stato effettua assunzioni. Sul sito delle Ferrovie dello Stato sono state inserite diverse proposte per posti di lavoro in tutta Italia. Diverse le posizioni aperte in Emilia Romagna tra macchinisti, tecnici di manovra e operai alle manutenzioni. Anche per l'area della Basilicata sono ricercate diverse figure.

Ferrovie dello Stato fa assunzioni: diverse le figure ricercate in Emilia Romagna

In questi giorni sul sito delle Ferrovie dello Stato alla voce "carriere" sono presenti nuove selezioni di personale. In particolare ,si stanno effettuando molte ricerche di personale da inserire in Emilia Romagna e in particolare nell'area di Bologna.

Si cerca un capotreno/capo servizi treno e commerciale. Sede di lavoro sarebbe l'Emilia Romagna e il contratto è di apprendistato: ci si può candidare fino al 9 dicembre. Come base a Bologna, si cerca un operatore di manutenzioni rotabili che si occupi del corretto funzionamento dei treni. Anche per questo ruolo ci si può candidare fino al 9 dicembre. Sempre in Emilia Romagna, si seleziona la figura di un macchinista che si occupi della conduzione dei treni. Come sedi di lavoro, da considerarsi tutte le principali città della Regione. Anche in questo caso la candidatura si può presentare entro il 9 dicembre. Infine si cerca, sempre su Bologna, un tecnico di manovra e di condotta che si occupi delle attività di manovra di composizione e scomposizione dei treni.

Previsto un contratto a tempo indeterminato.

Ferrovie dello Stato: si cercano anche progettisti per le gallerie

Altre sono anche le figure ricercate da Ferrovie dello Stato. Si cerca un progettista di impianti di trazione elettrica e luce forza motrice che dovrà redarre elaborati di progettazione esecutiva di impianti.

Sedi di lavoro sarebbero Genova, Milano e Roma. Ci si può candidare per uno dei posti disponibili entro il 30 novembre. Viene poi ricercata la figura di un progettista di gallerie che dovrà supportare la direzione lavori in appalti con prevalenza di opere in sotterraneo. Sedi di lavoro in questo caso sarebbero quelle di Genova e di Roma.

Per la sede di Bari, in Puglia, si cerca invece un responsabile dell'impianto manutenzione rotabili che si occupi di curare programmazione, attuazione e gestione del processo di manutenzione.

Per la Regione Basilicata, infine, si selezionano diplomati che possano essere inseriti in un percorso formativo per diventare capitreno e customer advisors. Le persone selezionate diventeranno punto di riferimento per i viaggiatori. Candidature in questo caso entro il 23 novembre. Tutti gli interessati possono andare sul sito delle Ferrovie dello Stato alla sezione carriere e possono caricare il proprio curriculum vitae indicando i propri dati.