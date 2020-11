Decathlon continua a inserire posizioni di lavoro nel suo portale, tra queste vi sono l'addetto vendita e il magazziniere. Per partecipare alle selezioni non viene richiesta esperienza ma bisogna essere necessariamente appassionati di uno sport, o praticanti regolari, ed è possibile candidarsi online attraverso l'area del sito web aziendale dedicata alle carriere. L'azienda prevede di inserire tali figure lavorative nelle sue filiali presenti in diverse città d'Italia.

Le ricerche in corso di commessi e operatori logistici

La figura dell'addetto vendita, attualmente ricercata da Decathlon, dovrà impegnarsi nel perseguire gli obbiettivi di vendita e d'immagine del negozio in cui andrà a lavorare, gestendo in piena autonomia la trattativa con la clientela e l'allestimento della vetrina.

Come anticipato, il requisito fondamentale richiesto è una ferma passione per lo sport in generale oppure per lo sport messo in evidenza dal titolo della posizione che si andrà a scegliere sul sito menzionato sopra. In più, quando l'annuncio scelto lo richiede, ad esempio nel caso della ricerca per il punto vendita di Villafranca (VR), bisogna conoscere l'inglese ed essere disponibili a turni di lavoro anche nel weekend. L'inquadramento prevede che i neo assunti lavoreranno part-time; mentre per quanto riguarda i luoghi di lavoro, i negozi in cui si verrà destinati sono vari ed è possibile visionare l'elenco delle città ospitanti direttamente nell'area 'lavora con noi' del portale aziendale.

La figura del magazziniere è ricercata a Maddaloni (CE) e a Basiano (MI), località che ospitano i depositi in cui il personale selezionato dovrà stoccare i prodotti provenienti dai magazzini esteri e da cui assicurerà la rapida ed esatta consegna ai negozi. Oltre ad essere appassionati di sport, i candidati dovranno: sapere l'inglese o il francese e mostrarsi disponibili a lavorare anche di notte e nei festivi.

Il contratto di lavoro sarà a tempo parziale.

Come candidarsi online

La domanda di lavoro deve essere effettuata tramite l'apposito portale più volte nominato e per accedervi bisogna digitare 'decathlon lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul link 'Decathlon Careers - Home'. Una volta all'interno della pagina principale, sarà sufficiente cliccare sulla lente di ingrandimento per avere immediatamente a disposizione le ricerche in corso di addetti vendita; mentre per visionare quelle di magazziniere basterà cliccare su 'Logistica' a sinistra della pagina.

In ogni caso, un click sull'offerta lavorativa scelta ne mostrerà la descrizione e per completare l'invio del curriculum basterà riempire i riquadri presenti in fondo.