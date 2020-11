Amazon è in cerca di nuove figure professionali: nella sede di Cagliari inaugurata di recente si ricercano in particolare Customer Service Operations. Le filiali Amazon a Vercelli, Castel San Giovanni, Torrazza, San Bellino, Colleferro stanno reclutando invece magazzinieri.

Amazon: le posizioni aperte e le figure richieste

A Cagliari, Amazon ha infatti accelerato la ricerca di un Customer Service Operations per il settore aziendale. L'aspirante candidato per tale profilo deve essere un giovane in procinto di completare una laurea di più di 2 anni. Deve avere inoltre la capacità di progettare e codificare le giuste soluzioni poiché dovrà supportare e seguire il lavoro del team manager per quanto riguarda la gestione del servizio clienti Amazon.

Deve quindi avere buone capacità di ascolto e di leadership. Fra i requisiti richiesti c'è anche l'ottima conoscenza dell'inglese e del pacchetto Microsoft. Nella sezione ''Lavora con noi'', nello spazio dedicato alla sede, basta semplicemente scrivere Cagliari. Accedendo all'offerta è possibile poi inoltrare la richiesta cliccando su "Candidati ora" anche per altre posizioni. Fra glia altri profili ricercati da Amazon in questo momento, vi è quello di magazziniere nei centri logistici di: Castel San Giovanni vicino Piacenza, Vercelli, Colleferro (RM), Torrazza (TO), Passo Corese (RI). Per la posizione di magazziniere non servono qualifiche o esperienze di lavoro precedenti, ma bisogna avere un'età non inferiore ai 18 anni.

Fra le mansioni previste vi sono anche quelle di: ricevere la merce e stoccarla nel magazzino, scansionare gli ordini con l'aiuto di uno scanner, imballare e spedire gli ordini dei clienti.

Come inviare la candidatura

Gli interessati a candidarsi per tali profili possono quindi presentare domanda innanzitutto registrandosi su amazon.jobs.

In alternativa si può usufruire del proprio account Amazon utilizzato per gli acquisti. Dopo questo step occorrerà candidarsi e quindi allegare il curriculum vitae, meglio se in formato europeo. Il processo di selezione ad Amazon è molto schematico e rigido. Ad un primo colloquio telefonico, che può durare anche 45 minuti, vengono fatte domande al candidato sul suo background e sugli studi fatti.

Se si supera il colloquio telefonico, si accede alla interview direttamente in una sede Amazon. Tale prova dura un’intera giornata ed è divisa in 5 colloqui individuali da 45 minuti ciascuno con 5 rappresentanti. Il candidato deve dimostrare competenze tecniche e una propensione all'assunzione di responsabilità e al problem solving.