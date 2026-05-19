Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche per l'ultima giornata di Serie A, annunciando che ben undici calciatori dovranno saltare il turno conclusivo del campionato. Tra i nomi di spicco figurano Wesley della Roma e Gleison Bremer della Juventus, entrambi assenti nell'appuntamento finale della stagione per le rispettive squadre.

Particolarmente colpita la Lazio, che vedrà tre dei suoi giocatori costretti ai box: Nicolò Rovella, Kenneth Taylor e Nuno Tavares. Queste decisioni arrivano a seguito delle sanzioni disciplinari comminate dopo la trentasettesima giornata, che hanno interessato numerosi protagonisti del massimo campionato.

Dettaglio delle squalifiche e motivazioni

L'elenco completo dei calciatori squalificati include, oltre a Wesley (Roma) e Bremer (Juventus), anche Luca Ranieri della Fiorentina, Antonio Caracciolo del Pisa, Manule Carvalho del Genoa, Roberto Gagliardini del Verona, Kamara dell’Udinese e Guillermo Maripan del Torino. Le motivazioni dietro i provvedimenti sono diverse e ben delineate.

In particolare, Nicolò Rovella (Lazio), Wesley (Roma) e Luca Ranieri (Fiorentina) sono stati espulsi durante il derby di Roma. Per loro, oltre alla squalifica per un turno, è stata comminata un'ammenda di 10.000 euro. La sanzione pecuniaria è dovuta al fatto di aver colpito con una manata al volto un avversario al 25° del secondo tempo, un gesto che, seppur senza conseguenze fisiche gravi per i destinatari, ha portato a un provvedimento disciplinare severo.

Gli altri otto giocatori coinvolti nelle squalifiche sono stati fermati per somma di ammonizioni. Erano infatti già diffidati e hanno ricevuto un ulteriore cartellino giallo nel corso della penultima giornata di campionato, la trentasettesima, attivando così la squalifica automatica prevista dal regolamento.

La comunicazione di queste decisioni, giunta a poche ore dall’ultimo turno di Serie A, impone scelte obbligate agli allenatori delle squadre interessate. L’assenza di elementi chiave come il difensore della Juventus, Bremer, e l'attaccante della Roma, Wesley, potrebbe influenzare in modo significativo le strategie e gli esiti delle rispettive formazioni nell’ultima e decisiva gara della stagione.

Impatto sulle squadre e regolamento

Le squalifiche decise dal Giudice Sportivo rappresentano un fattore ricorrente nelle fasi conclusive del campionato, soprattutto per quei giocatori che accumulano ammonizioni nelle giornate finali. In questa circostanza, la Lazio si trova ad affrontare una situazione particolarmente penalizzante, dovendo fare a meno di ben tre elementi contemporaneamente. Anche la Juventus e la Roma dovranno rinunciare a difensori di rilievo come Bremer e Wesley, figure centrali nelle loro rispettive formazioni.

Il regolamento della Serie A stabilisce chiaramente la squalifica automatica per un turno sia in caso di espulsione diretta sia per il raggiungimento di un determinato numero di ammonizioni, come accaduto per la maggior parte dei calciatori interessati da questi provvedimenti disciplinari.

Le decisioni del Giudice Sportivo, rese note alla vigilia dell'ultima giornata, costringeranno dunque diversi tecnici a rivedere le proprie scelte tattiche, affidandosi alle alternative disponibili in rosa in un momento cruciale per la definizione delle posizioni finali in classifica.