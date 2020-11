EuroSpin è una grande azienda italiana specializzata nella distribuzione di prodotti alimentari, prodotti per la casa e prodotti gastronomici. Il grande discount italiano ha oltre 1100 punti vendita distribuiti in tutta Italia e in Slovenia. L'azienda è alla ricerca di nuovo personale da impiegare come addetti alla vendita e alla gastronomia, inoltre si ricercano anche nuovi Vice Assistenti di Filiale. Sono previste più di 50 assunzioni nei diversi punti vendita Eurospin. L'azienda rappresenta il più grande esempio di discount italiano ed è conosciuta soprattutto per la sua grande competizione sul mercato con prodotti di qualità e prezzi vantaggiosi soddisfacendo il fabbisogno e le esigenze di molte famiglie italiane.

L'azienda offre un vasto assortimento sia di prodotti di uso quotidiano che di generi alimentari legati per lo più alla gastronomia Italiana.

Eurospin assume più di 50 nuovi dipendenti: ecco quali sono gli incarichi da ricoprire e in che cosa consistono

Eurospin è alla ricerca di oltre 50 nuovi dipendenti da inserire per lo più come addetti alla vendita e alla gastronomia. Si assumeranno anche operatori da inserire come vice assistenti di Filiale. Gli addetti alla vendita dovranno occuparsi di tutte quelle attività operative necessarie al miglioramento e alla gestione delle vendite quindi si occuperanno principalmente di assistenza alla clientela, operazioni di cassa e di sistemazione della merce negli scaffali.

Per chi, invece, verrà assunto come addetto alla gastronomia, questi dovrà occuparsi della preparazione dei prodotti alimentari da banco, della conservazione del prodotto e della pulizia e dell'igiene del banco e delle attrezzature utilizzate per la preparazione in modo da garantire una corretta esposizione del prodotto.

Gli utenti che verranno selezionati come assistenti di Filiale dovranno invece occuparsi della corretta gestione del punto vendita; impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi commerciali; supportare l'assistenza di filiale nella gestione del personale; assicurare la corretta applicazione delle strategie aziendali ed infine creare un ambiente di lavoro positivo e motivato.

Eurospin cerca nuovo personale: ecco quali sono i requisiti per potersi candidare

Gli utenti che vorranno candidarsi dovranno essere in possesso di determinati requisiti richiesti dell'azienda; inoltre devono disporre di un diploma di scuola superiore o di una laurea. Per gli addetti alla vendita i requisiti richiesti sono: serietà, approccio positivo con la clientela; capacità comunicative e relazionali; capacità di adattamento e disponibilità a lavorare in team, a turni e nei giorni festivi. Le qualifiche richieste per gli addetti alla gastronomia sono: esperienza nel ruolo maturata all'interno di aziende alimentari, passione per il prodotto fresco, approccio positivo al cliente e attenzione del prodotto.

Per gli aspiranti assisti di filiale è richiesta: massima serietà e affidabilità; capacità organizzative, di pianificazione e di gestione; capacità di analisi e di leadership, ambizione e disponibilità. Ovviamente il personale selezionato verrà sottoposto ad un percorso formativo fornito dall'azienda stessa. Per presentare la propria candidatura, gli utenti potranno inviare il proprio curriculum nell'area dedicata presente nel sito ufficiale dell'azienda.