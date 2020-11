In arrivo all’Inps un nuovo concorso per 1858 assunzioni a tempo indeterminato. Dopo il primo concorso pubblicato a luglio del 2018, che ha permesso di inserire in organico 3500 funzionari, ecco ora dunque una nuova selezione pubblica per 1858 consulenti della protezione sociale (in sostanza i funzionari amministrativi) inquadrati nell'area C, posizione economica C1. Tali nuovi consulenti della protezione sociale dovrebbero servire a potenziare i servizi che l’Inps fornisce ai cittadini ogni giorno.

Non si esclude però che potrebbe esserci un ampliamento di questi posti programmati, che potrebbero quindi interessare anche altri profili.

Ricordiamo che la notizia del concorso Inps 2020 era stata già fatta circolare in via non ufficiale prima dell’estate da alcune testate che avevano annunciato un ulteriore nuovo piano di assunzioni attraverso lo sblocco del turnover.

Concorso Inps 2020: quali i profili richiesti e l’ipotetico iter concorsuale

Il nuovo bando Inps dovrebbe escludere i diplomati. Quanto ai titoli di studio richiesti, oltre alla cittadinanza italiana e alla maggiore età, dovrebbe essere prevista la laurea magistrale/specialistica o del vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline: finanza, scienze dell’economia, ingegneria gestionale, relazioni internazionali, scienze della pubblica amministrazione, scienze economiche per l’ambiente e la cultura, scienze economico aziendali, scienze statistiche, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, sociologia e ricerca sociale, e giurisprudenza.

Quanto all’iter concorsuale, dovrebbe essere prevista una prova preselettiva, una prova scritta e una orale su materie economiche e giuridiche. La prova preselettiva, da determinare in base al numero dei candidati, potrebbe consistere nella somministrazione di test a risposta multipla. Dovrebbero seguire poi due prove scritte, consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti: bilancio e contabilità pubblica, pianificazione, programmazione e controllo, organizzazione e gestione aziendale, scienza delle finanze, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro, principi di economia.

La soglia minima per superare tali prove scritte generalmente è di 21/30. Infine il colloquio potrebbe riguardare le tematiche degli esami scritti e l’accertamento dell'informatica e dell'inglese. Lo stipendio netto di un consulente della protezione sociale è di € 1.650 mensili.

Come e quando compilare la domanda ?

Le domande dovranno essere inviate online entro il 31° giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale. I candidati devono produrre domanda in modalità telematica, utilizzando il Pin Inps o lo Spid oppure il sistema Cns.