Il browser web freewere "Opera" è una multipiattaforma nata nel 1994 come progetto della Telenor, una delle più importanti compagnie di telecomunicazione norvegese. Il colosso digitale (oggi nella top five dei motori di ricerca più usati al mondo) è al momento in cerca di un nuovo utente disposto a lavorare per la multipiattaforma. In dettaglio, Opera vorrebbe servirsi di un Personal Browser che avrà il compito di navigare su internet e scovare i contenuti più bizzarri, interessanti e divertenti che offre il web. Un tipo di collaborazione non solo molto soft nella mansione ma anche ben retribuita: si parla di una paga intorno agli 8 mila euro per le due settimane di lavoro.

Quante volte capita di navigare per passatempo su internet? Oppure di imbattersi in video o meme divertenti? Oggi, grazie ad Opera questo "passatempo" potrà addirittura diventare un lavoro ed essere retribuito.

Personal Browser: ecco quali sono i requisiti per poter partecipare

L'azienda Opera è dunque alla ricerca di un Personal Browser capace di ricercare i contenuti più autentici, divertenti e originali che possano cattura l'attenzione del pubblico. Non è necessario nessun tipo di requisito se non quello di aver compiuto la maggiore età e di saper navigare su internet.

L'utente selezionato avvierà la collaborazione a cavallo tra il 2020 e il 2021: appare indispensabile evidenziare come il vincitore non verrà assunto, si tratterà piuttosto di un candidato 'vincente' selezionato che esaurite le due settimane non verrà accorpato fra i ranghi aziendali.

Tutti i contenuti che il soggetto rileverà sul web verranno raccolti, elaborati e mostrati agli utenti mediante un blog giornaliero.

Se si è internauti incalliti e si è abili a ricercare contenuti di immagini, video e proposte interessanti, questo lavoro appare in definitiva l'ideale.

Opera cerca operatori browser: ecco come partecipare al bando

A differenza della maggior parte delle aziende, Opera non richiede l'invio di un curriculum, la candidatura pertanto non avverrà in maniera tradizionale. Secondo quanto riferito in un articolo riportato sul quotidiano "Corriere della sera", gli aspiranti candidati dovranno caricare sui social e inviare all'azienda un video filmato dove racconteranno di un momento rilevante della propria vita da navigatori del web.

Ovviamente il miglior consiglio è quello di avere la massima originalità e di mostrarsi con molta trasparenza, l'azienda stessa richiede agli utenti di essere autentici e mostrarsi per quello che sono.

Gli aspiranti candidati hanno tempo fino al 13 novembre per poter partecipare al bando. Un'iniziativa sicuramente interessante soprattutto per i giovani in cerca di un occupazione che abbiano una spiccata capacità di navigazione sul web.