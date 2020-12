Gruppo Pam, realtà attiva dal 1958, nella distribuzione commerciale ha numerosi punti vendita sul territorio italiano. Il gruppo - cui fanno parte i marchi Pam, Panorama e In's - è composto da supermercati, discount e ristoranti. In questa fase si cercano in modo particolare addetti alla vendita, tirocinanti addetti alla vendita e capi reparto per diversi settori tra cui gastronomia, ortofrutta e pescheria.

Pam assume addetti alla vendita e tirocinanti addetti alla vendita

Pam sta cercando per il suo punto vendita di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, addetti alle vendite che si dovranno occupare della soddisfazione del cliente e dell'ordine nell'esposizione della merce.

Si propongono contratti part time e full time ed è richiesta la disponibilità al lavoro domenicale, festivo e su turni.

Pam è impegnata anche a selezionare giovani risorse che verranno inserite come tirocinanti addetti alle vendite per i punti vendita di Padova, Verona, Mestre, Treviso e Bologna. È previsto un rimborso spese di 600 euro mensili.

Panorama effettua assunzioni di capi reparto pescheria e gastronomia

I centri commerciali del gruppo a marchio Panorama cercano invece diverse figure di caporeparto. Per il reparto pescheria di Alessandria si seleziona un capo reparto pescheria con una grande passione per il prodotto pesce e capacità di coordinamento di un gruppo. Serve esperienza pregressa in un analogo settore. Sempre per Alessandria si cerca un capo reparto per il settore salumeria e taglio peso.

Passando invece in Veneto, al punto vendita di Villorba (Treviso) Panorama cerca un capo reparto da inserire nel settore gastronomia e forno e un'altra figura professionale di capo del reparto ortofrutta.

Anche per il luogo di vendita Panorama di Udine di ricerca il profilo professionale di un caporeparto per il settore ortofrutta. Passando in Emilia Romagna anche per il punto vendita di Imola è ricercata la figura di un capo reparto che coordini la squadra dei suoi collaboratori nel reparto ortofrutta.

Sempre per il punto vendita di Imola si cerca anche un capo reparto per il settore salumeria e taglio peso. Figura professionale che si ricerca anche in Toscana per il punto vendita di Pontedera. Infine per il punto Pam di Genova si ricerca la figura di un addetto per la macelleria.

Pam offerte di lavoro, come inviare la candidatura

Per inviare la propria candidatura per uno dei punti Pam o Panorama che selezionano personale è possibile andare sul sito dell'azienda alla voce "lavora con noi" e inviare il curriculum dallo spazio apposito presente in ogni annuncio.

Ogni ricerca citata, naturalmente, si intende rivolta ai candidati di entrambi i sessi.