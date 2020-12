La nota catena di centri commerciali Conad effettua nuove assunzioni di personale. Sono diversi i profili cercati per questa fase, dagli assistenti alle vendite fino agli addetti al banco e al settore pescheria. Vediamo il dettaglio delle posizioni aperte in Conad.

Offerte di lavoro Conad: a Lavis si seleziona un addetto alle vendite

Fino al 31 dicembre c'è tempo per gli interessati per candidarsi per un profilo professionale di assistente alle vendite in Conad in grado di unirsi allo staff attuale che opera a Lavis (Trento). Costituisce titolo preferenziale parlare la lingua tedesca. Sempre per la sede di Lavis, ma stavolta c'è tempo per candidarsi fino al 31 gennaio 2021, si cerca un addetto alla contabilità generale.

Servono conoscenze di contabilità, diploma di ragioneria oppure laurea in economia e amministrazione aziendale.

Anche per la sede di Reggio Emilia è cercata una figura che si possa occupare di amministrazione e di consulenza contabile.

Per l'espansione del reparto di Parafarmacia del punto vendita, Conad cerca farmacisti che abbiano l'iscrizione all'ordine per la sede di Rovereto, Schio, Peschiera. Il professionista sarà impiegato alle attività di vendita dei farmaci da banco. Si richiede la laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche, l'abilitazione all’esercizio della professione e occorre, come detto, essere iscritti all’Ordine dei Farmacisti.

Assunzioni Conad: si cercano addetti al banco salumeria e pescheria

Per il punto vendita di Busseto (Pr), Conad è alla ricerca di un capo reparto da applicare nel settore scatolame e generi vari.

Per il punto vendita di Casalmaggiore (Cr) si seleziona un profilo professionale da inserire come addetto al banco salumeria e gastronomia. La stessa risorsa per il banco salumeria e gastronomia è cercata anche per il punto commerciale di Guastalla (Reggio Emilia).

Per il punto vendita di Suzzara (Mantova) Conad cerca il profilo professionale di un addetto da inserire nel settore pescheria.

Per il punto vendita di Toscolano Maderno (Brescia) si cerca invece la figura di un capo reparto da inserire nel reparto salumeria e gastronomia. La risorsa selezionata si occuperà del buon andamento del reparto.

Conad assunzioni, come fare per candidarsi

Queste sono, al momento, le posizioni aperte della catena di centri commerciali Conad. Per candidarsi si deve andare sul sito Conad alla sezione lavora con noi dove sono riportate tutte le posizioni aperte.

Cliccando su quella di proprio interesse, si apre la pagina per inviare il proprio curriculum. È sempre possibile inviare a Conad anche una propria autocandidatura in vista di future possibilità.