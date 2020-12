Tigotà, nota catena di centri commerciali, effettua assunzioni. Sono ricercati diversi profili professionali: in particolare l'azienda ha aperto le selezioni per i ruoli di addetti alle vendite e di addetti al rifornimento degli scaffali. Per entrambe le posizioni è richiesto un diploma di scuola superiore.

Tigotà effettua assunzioni: si selezionano addetti alla vendita

Tigotà sta cercando, per diversi centri commerciali della propria rete, degli addetti e addette alla vendita. Queste figure professionali dovranno svolgere un ruolo di accoglienza del cliente, di assistenza alla vendita, di utilizzo degli strumenti di cassa, di riassortimento, organizzazione e cura di esposizione e riordino del magazzino.

Il candidato ideale ha un'esperienza di almeno un anno nel ruolo di commesso o commessa, attitudine al lavoro con la clientela, flessibilità, capacità di lavorare in squadra e disponibilità a lavorare su turni, anche nelle giornate festive oltre che in trasferta. Queste figure sono cercate per i punti vendita di Arezzo, Bressanone, Limbiate, Casalmaggiore, Meda, Roma Municipio XIII, Roma Municipio I. Per la sede di Arezzo si cerca anche un allievo referente per il punto vendita che possa prevedere la gestione dello staff e dell'organizzazione del lavoro.

Addetti al rifornimento degli scaffali tra le richieste effettuate da Tigotà

In questa fase Tigotà è anche alla ricerca di addetti al rifornimento degli scaffali. Il candidato selezionato per ogni punto vendita si dovrà occupare di ricevimento e controllo delle merci in arrivo, di rifornire gli spazi espositivi, curare il magazzino e il rapporto con la clientela.

Costituisce titolo preferenziale avere avuto già esperienza nella stessa posizione, avere dinamicità, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni anche nelle giornate festive oltre alla disponibilità alle trasferte, seppur brevi. Il profilo professionale è ricercato per le sedi di Arezzo, Roma Municipio XIII, Concesio (Brescia), Sedico (Belluno), Roma Municipio I, Calusco d'Adda (Bergamo).

Sempre in questa fase Tigotà seleziona consulenti di bellezza-beauty per i punti vendita di Arezzo e Cervia. Le risorse si occuperanno del reparto cosmesi, profumeria e make up.

Lavorare in Tigotà: come inviare la candidatura

Per lavorare in Tigotà e inviare la candidatura per una delle posizioni aperte o per inviare la propria candidatura spontanea è possibile andare nel sito di Tigotà, consultare la sezione "lavora con noi" nella quale si viene reindirizzati alla pagina degli annunci di lavoro dove è possibile caricare i propri dati e il curriculum vitae.