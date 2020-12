Penny Market offre nuovi posti di lavoro per stagisti addetti alla vendita in provincia di Brescia. Scendendo nei dettagli, gli annunci presenti sul sito ufficiale del gruppo di supermarket sono finalizzati a effettuare delle assunzioni per alcuni punti vendita distribuiti nelle località di Sirmione, Bedizzole, Dalmine e Palazzolo sull'Oglio. I selezionati per intraprendere il percorso di stage fruiranno di un puntuale e costante affiancamento, impareranno a recepire e a soddisfare le necessità dei clienti, apprenderanno come rifornire gli scaffali di un supermercato e potranno quindi conoscere in maniera molto approfondita quali sono le mansioni da svolgere ogni giorno dentro uno dei negozio del marchio tedesco.

Il periodo di stage avrà una durata complessiva di sei mesi.

Le nuove opportunità di lavoro di Penny Market per la provincia di Brescia

Il recruiting di stagisti operato da Penny Market per la provincia di Brescia mira a potenziare gli organici di alcuni supermercati situati nei centri di Bedizzole, Dalmine, Palazzolo sull'Oglio e Sirmione, ma in ordine cronologico è solo la campagna di ricerca del personale più recente tra quelle operate dalla catena per il territorio bresciano.

Entrando nella pagina "Lavora con noi" sul sito del gruppo operante nella grande distribuzione, infatti, è possibile consultare anche altre opportunità di impiego quali quelle per operatori alle vendite a Maclodio e Nozza e quella per il ruolo di assistente a direttore di negozio nella stessa località bresciana di Maclodio.

Le suddette Offerte di lavoro sono state pubblicate giorni addietro, ma sono ancora selezionabili per la consultazione e per l'eventuale invio del curriculum vitae.

Modalità di invio della propria candidatura online

Per procedere all'invio di una candidatura per il ruolo da stagista da Penny Market in provincia di Brescia bisogna entrare nel sito aziendale, scegliere la pagina "Lavora con noi" e poi optare per l'immagine con la scritta "Rete vendita".

Nella nuova pagina è poi necessario approntare alcuni parametri: per la ricerca degli stage va selezionata l'opzione "Punti Vendita" dal menù della categoria "Settore". Per ogni posizione disponibile vengono evidenziati il giorno in cui è stato pubblicato l'annuncio, la località per la quale è in essere la selezione e gli estremi dell'incarico. Selezionando uno specifico annuncio è poi possibile presentare la propria istanza di candidatura premendo il bottone "Apply now".

Sempre dalla pagina "Rete di vendita" è anche possibile spedire un'autocandidatura. In questo caso è necessario compilare tutti i campi vuoti e allegare il proprio Cv che verrà registrato nella banca dati dell'azienda.